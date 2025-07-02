Стартовал предзаказ новых смартфонов бюджетной линейки Honor 400 в «Ситилинке»

Обе модели оснащены камерой с разрешением 200 Мп, оптической стабилизацией и функциями ИИ. В линейку Honor 400 вошли два смартфона — Honor 400 и Honor 400 Pro. Флагман линейки работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Главной особенностью гаджета стала основная камера с разрешением 200 МП, оптической стабилизацией и функциями ИИ. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Honor 400 и Honor 400 Pro оснащены батареей 6000 мАч. Honor 400 поддерживает проводную зарядку Honor SuperCharge мощностью до 80 Вт, восполняя до 60% заряда за 20 минут. В Honor 400 Pro доступна проводная зарядка 100 Вт, позволяющая пополнить аккумулятор до 51% за 15 минут, а до 100% — за 42 минуты, беспроводная до 50 Вт и функция обратной зарядки.

Ситилинк Стартовал предзаказ новых смартфонов бюджетной линейки Honor 400 в « Ситилинке

Honor 400 представлен в трех вариантах: 8+256 ГБ, 12+256 ГБ, 12+512 ГБ. Стоимость модели на момент предзаказа составляет от 40 990 до 48 990 руб. в зависимости от объема памяти. Honor 400 Pro доступен в конфигурациях 12+256 ГБ и 12+512 ГБ по цене от 64 990 до 69 990 руб.