В «Ситилинке» стартуют продажи новых смартфонов серии Honor 600

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявил о старте продаж новых смартфонов среднего класса серии Honor 600. Новинки получили узнаваемый трендовый дизайн и впечатляющие характеристики для своей ценовой категории.

Серия Honor 600 оснащена экраном 6,57 дюймов с пиковой яркостью до 8000 нит, частотой обновления 120 Гц. Honor 600 работает на базе процессора Snapdragon 7 Gen 4. Honor 600 Pro оснащается Snapdragon 8 Elite, выполненным по техпроцессу 3 нм для самых требовательных задач.

Смартфоны серии Honor 600 оснащены основной камерой с разрешением 200 Мп, самым большим сенсором в классе размером 1/1,4 дюйма, а также на 24% увеличенной светочувствительностью. Камера оснащена оптической стабилизацией изображения. Основную камеру дополняют широкоугольная камера на 12 Мп с функцией макросъемки, выделенный датчик цветовой температуры и фронтальная камера 50 Мп. В Honor 600 Pro также используется перископическая телеобъектив на 50 Мп с оптическим зумом 3,5х и цифровым приближением до 120х.

Новинки получили аккумуляторы мощностью 7000 мА*ч, которые обеспечивают до двух дней автономности. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Также смартфоны серии Honor 600 обладают максимальным классом защиты от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K.

Смартфоны серии Honor 600 доступны для заказа в «Ситилинке» со следующей недели по промо ценам: Honor 600 8/256 — 39990 руб.; Honor 600 12/512 — 44990 руб.; Honor 600 Pro 12/512 — 74990 руб.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

