Honor: каждый третий россиянин швырял телефон в гневе, а каждый десятый топил его в кофе

Компания Honor опубликовала результаты исследования о том, как на самом деле живут и гибнут смартфоны россиян. Опрос проведен в октябре 2025 года. В нем приняло участие более 3500 россиян в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Красноярске, Омске, Хабаровске и Ростове-на-Дону. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Зоны риска: где устройству грозит реальная опасность

Опрошенные составили антирейтинг мест-убийц для смартфонов. С огромным отрывом побеждает ванная комната (56,8% респондентов считают ее наиболее опасной для своей техники), на втором месте — пляж (36,7%), бронза — у общественного транспорта (27,6%). Каждый пятый (22,5%) опасается за гаджет в спортзале и на загородных площадках для пикников (20,5%), а для 9,4% и вовсе весь дом превратился в сплошную ловушку для техники.

Резкое торможение, забывчивость и давка — главные враги смартфона в общественном транспорте. Исследование показало, что телефон выскальзывал из рук при торможении у 9,1% пассажиров, а еще 7,7% случайно садились на свой гаджет. Еще 4,7% владельцев разбивали экран, пытаясь поймать падающее устройство, а 3,4% наблюдали, как на их телефон наступают другие пассажиры.

Занятия спортом оказались опаснее для смартфонов, чем можно было представить: 17,7% устройств выпадали из карманов на пробежке, 7,3% летели с тренажеров, а 4,3% и вовсе заканчивали свой путь в бассейне или душе. Кажется, главное правило фитнеса — не только подкачать тело, но и надежно спрятать телефон.

Пикник для смартфона может обернуться суровым испытанием на прочность. Каждый седьмой россиянин (15,1%) ронял гаджет на камни или в грязь. Еще 7,7% теряли его в лесу, причем с екатеринбуржцами (10,5%) и казанцами (9%) такое происходило чаще чем с жителями других регионов. Некоторым устройствам досталась поистине драматичная судьба: 5,8% утонули в реке или озере, а 2% угодили в костер.

Рабочее место — тоже минное поле для смартфона. Каждый третий россиянин (28,7%) ронял гаджет со стола на жесткий пол. Наименее аккуратны жители Казани — 31,9% разбивали устройство именно так, 31,9% москвичей и 31,6% красноярцев. Каждый десятый опрошенный (9,5%) устраивал устройству кофейные ванны. В Хабаровске такой казус происходит чаще всего, в этом признаются 14,3% жителей города. Поломки случаются и в нерабочее время: 2,1% респондентов использовали телефон как открывашку на корпоративе, а еще 2,1% роняли его, снимая танцы на столе.

От борща до духовки — кухня бьет все рекорды по креативным способам уничтожения гаджетов. Исследование показало, что 32,3% смартфонов заливали водой или маслом, 3,5% тонули в супах, 2,5% жарились на плите, а каждое сотое устройство запекалось в духовке. Еще 2,3% владельцев использовали телефон вместо кухонного молотка — для колки орехов и льда. Гаджеты зумеров страдают чаще, чем у других поколений. Больше половины (54,8%) опрошенных до 25 лет сообщили, что их смартфоны получали повреждения в таких условиях.

Испытание на прочность: быт, эмоции и погоня за лайками

Смартфон для некоторых россиян — это не только устройство для связи, но и универсальный бытовой инструмент. Так, 3,8% москвичей и 3,1% новосибирцев использовали его вместо молотка. Каждый двадцатый мужчина в России хоть раз открывал устройством бутылку, а жители столицы (4,3%), Санкт-Петербурга и Хабаровска (по 4,2%) раскатывали им тесто вместо скалки.

Каждый третий россиянин признается: он швырял смартфон в эмоциональном порыве. Так, 8,8% не выдерживали, когда гаджет зависал в неподходящий момент, 6,8% приносили в жертву из-за плохих новостей, а 4,1% расстраивались из-за неудачи в игре. Но абсолютным лидером по накалу страстей стали ссоры — из-за конфликтов телефоном бросался каждый шестой (16,7%), а наиболее вспыльчивыми оказались жители Екатеринбурга (20,3%) и Новосибирска (18%).

Погоня за уникальным кадром отправляет на свалку тысячи смартфонов. Гаджеты падают с крыш (2,9%), тонут в водоемах при съемке с моста (2,8%) и разбиваются после фотографий на краю обрыва (2,7%). Но главными врагами телефонов становятся фотосессии с животными (5,6%) и спонтанные селфи-забеги (3,9%). Меньше всего везет устройствам в Хабаровске (19,9% респондентов жертвовали ими ради снимков), Новосибирске (18,6%) и Ростове-на-Дону (18,5%).

Дети и смартфоны несовместимы — так считает большинство россиян (73,3%). Каждый второй (43,3%) выдает ребенку отдельный гаджет «под строгий контроль», а каждый шестой (17,4%) доверяет только «кнопочным монстрам». Лишь 26,7% верят, что дети обращаются с техникой аккуратнее взрослых, чьи телефоны регулярно тонут в супах и падают с обрывов.

Время, когда ваш смартфон в наибольшей опасности

По данным исследования, смартфоны ломаются с одинаковой частотой как на работе (35,3% опрошенных отмечают, что повредили телефон в будни), так и в долгожданные выходные (35,2%). Каждый восьмой гаджет (12,8%) гибнет в отпуске, лишая владельца не только связи, но и возможности делать памятные фото. При этом каждое двенадцатое падение происходит ночью (8,7%), а вечер пятницы, вопреки стереотипам, оказывается относительно безопасным временем (только 8%).

Ремонт своими руками: как довести смартфон до точки невозврата

Большинство россиян (38,8%) встречает поломку устройств с хладнокровием — проверяют повреждения без фанатизма. Каждый пятый (18,2%) и вовсе игнорирует проблему, если смартфон работает. Однако 11,8% владельцев впадают в панику и бегут в сервис даже при малейшем подозрении.

Каждый десятый (11,1%) сразу начинает домашние ритуалы спасения с рисом и феном. При этом примерно каждая пятая самостоятельная попытка починки смартфона заканчивается курьезом: 22,3% россиян ломали зубочистки в разъемах, 6,9% повреждали дисплей при замене стекла, а 6,6% роняли устройства при разборке. При этом 4,4% респондентов выводили из строя материнскую плату, пытаясь почистить контакты спиртом.

