Honor выявил пять типов пользователей смартфонов

Новое исследование Honor показывает: пока одни россияне готовы пропустить важный звонок во время дождя, другие не боятся использовать смартфон вместо скалки. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Опрос проведен в октябре 2025 г. В нем приняло участие более 3500 россиян в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Красноярске, Омске, Хабаровске и Ростове-на-Дону.

Пять портретов пользователей: как мы на самом деле относимся к своим смартфонам

Оказалось, что всех владельцев смартфонов можно разделить на пять типов. Больше половины россиян (56,2%) — это бережливые прагматики. Они воспринимают смартфон как верного помощника, активно его используют и стараются беречь. С возрастом такое поведение встречается чаще: среди респондентов 45-55 лет так относятся к своим гаджетам 65,4%.

Поровну среди опрошенных оказалось тревожных защитников (15,8%), которые носят смартфон как хрустальную вазу (при этом, среди женщин их больше, чем среди мужчин — 17,2% против 14,4%), и уверенных экспериментаторов (15,8%) — тех, кто без проблем достанет его под ливнем или в походе (больше всего их среди мужчин и молодежи 18-25 лет — 17,3% и 19,4% соответственно).

Самые редкие типы — безразличные экстремалы (6,1%), считающие, что смартфон должен пережить любые приключения, и визуальные перфекционисты (6,0%), для которых царапина на корпусе — это личная драма (последних больше всего среди молодежи 18-25 лет — 8,9%).

Защита или бесстрашие: как россияне заботятся о своих смартфонах

Почти четверть безразличных экстремалов (23,8%) вообще не заботятся о защите своего устройства. Они просто пользуются смартфоном как есть. А вот тревожные защитники и визуальные перфекционисты почти всегда «одевают» свои смартфоны в чехлы и стекла — 58,6% и 53,8% соответственно. Уверенные экспериментаторы (58,2%) и бережливые прагматики (55,9%) предпочитают «золотую середину» — используют защиту, но не переживают из-за небольших дефектов.

Исследование выявило и самых беспечных пользователей, для которых смартфон — это не только гаджет, но и универсальный бытовой инструмент. Абсолютными лидерами по риску и бесстрашию оказались безразличные экстремалы и визуальные перфекционисты, что стало неожиданным парадоксом. Каждый десятый перфекционист (11,8%) признался, что использовал смартфон в качестве давилки или скалки, а 9,2% экстремалов — в качестве открывалки. При этом именно последние демонстрируют поразительную уверенность в прочности своего устройства: 17% экстремалов использовали смартфон как инструмент без каких-либо последствий, что в 3,5 раза больше, чем среди бережливых прагматиков (4,9%). Эти ребята не просто не боятся повредить гаджет, а активно проверяют его на прочность в самых неожиданных бытовых ситуациях.

Ремонт или новый гаджет: как россияне считают деньги при поломках

Рейтинг пользователей по сохранности смартфонов возглавляют бережливые прагматики — 30,3% из них никогда не меняли устройство из-за повреждений. За ними следуют тревожные защитники (27,9%) и визуальные перфекционисты (26,9%). Замыкают рейтинг уверенные экспериментаторы (21,4%) и безразличные экстремалы (18,3%) — активное использование гаджета этими типами пользователей закономерно приводит к более частым поломкам.

Эмоциональные реакции на повреждения смартфона четко разделяют пользователей. Тревожные защитники — главные паникеры: каждый пятый (18,9%) при малейшем инциденте сразу бежит в сервис. Их полной противоположностью выступают безразличные экстремалы, 22,5% которых спокойно продолжают пользоваться устройством, если оно работает. При этом именно экстремалы чаще всех (11,9%) признаются, что перестали переживать о смартфоне после первого повреждения. А вот уверенные экспериментаторы (14,4%) любят применять народные методы вроде сушки феном.

Финансовая сторона поломок раскрывает неожиданные парадоксы. Те, кто сталкивался с ремонтом смартфонов, а их около 70% от общего количества респондентов, несли серьезные расходы. Абсолютными антилидерами стали безразличные экстремалы — их установка смартфон должен пережить все» оборачивается самыми высокими затратами. Именно среди экстремалов самая высокая доля тех, чьи убытки превышают 50 тыс. руб. в год (2,3%). Визуальные перфекционисты также сталкиваются с дорогостоящим ремонтом — почти каждый пятый (18,4%) тратит 5-10 тыс. руб. ежегодно. На этом фоне бережливые прагматики оправдывают свое название: 32% из них вообще избегают трат на ремонт, демонстрируя наиболее рациональный подход.

Цена осторожности: чем россияне жертвуют, чтобы спасти смартфон

Когда речь заходит о том, насколько страх за смартфоны ограничивают нас в повседневной жизни, визуальные перфекционисты и тревожные защитники идут на самые большие жертвы. 17,9% перфекционистов и 17,3% защитников часто отказываются от съемки в сложных условиях, а около трети представителей этих типажей даже готовы не отвечать на звонки в плохую погоду (34% и 30,9% соответственно). 10,8% перфекционистов и 7% защитников предпочитают вообще не брать смартфон в дальние поездки, чтобы не рисковать им.

Бережливые прагматики гораздо более рациональны в этом вопросе: 71,3% из них снимают важные моменты даже в сложных условиях, а 61,4% всегда берут смартфон с собой. Экстремалы же, как и ожидалось, практически не ограничивают себя из-за рисков: 73,4% готовы делать снимки в любую погоду, а 56,4% никогда не меняют планы на активный отдых.

Это та самая «цена осторожности», которую можно избежать.

Надежность — новый must-have

Прочность смартфона стала важным фактором выбора для большинства пользователей, причем для некоторых групп — критически значимым. Каждый четвертый визуальный перфекционист (24,5%) называет надежность устройства ключевым критерием при покупке. Тревожные защитники (20,4%) также активно ориентируются на этот параметр, что логично соответствует их осторожному стилю пользования.

С абсолютно надежным смартфоном пользователи стали бы смелее. Больше всех надежности обрадовались бы визуальные перфекционисты — 27,4% из них начали бы снимать под водой, еще столько же без трепета доверили бы смартфон ребенку. Уверенные экспериментаторы (34,5%) активнее фотографировали бы в непогоду, а 25,6% — не расставались бы с гаджетом на тренировках. При этом каждый третий безразличный экстремал (32,6%) и почти каждый второй бережливый прагматик (40,2%) отмечают, что их поведение не изменится — привычка осторожного обращения или изначально активного использования смартфона уже стала частью их повседневной рутины.