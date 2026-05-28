T2 запускает продажи Honor 600 со встроенным ИИ

Т2, российский оператор мобильной связи, объявил о старте продаж нового смартфона Honor 600. Устройство уже доступно в интернет-магазине компании. Каждому покупателю Т2 дарит емкий внешний аккумулятор на 50000 мАч и три месяца бесплатной связи.

Honor 600 – это смартфоны с ИИ-камерой и уникальной функцией «Фото в видео 2.0», позволяющей превращать неподвижные фотографии в кинематографичные видео с помощью специальной ИИ-кнопки. Производитель заявляет, что Honor 600 отличается самым изысканным дизайном в истории номерной серии бренда. Экстерьер выполнен в виде монолитного корпуса с холодной обработкой, задней панелью из полупрозрачного композитного волокна и матовой металлической рамкой.

Другое преимущество – 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с высокой пиковой яркостью и технологией снижения мерцания для защиты зрения.

Модель представлена в трех цветах: трендовом оранжевом, золотисто-белом и классическом черном. Приобрести смартфон можно с 28 мая в интернет-магазине Т2. Покупателям Т2 в дополнение дарит внешний аккумулятор 50000 мАч и три месяца бесплатной связи. Количество подарочных аксессуаров ограниченно.

Денис Голещихин, директор по продажам на массовом рынке Т2, сказал: «Своевременный вывод новинок на полку – наша приоритетная задача. Пользователи ожидают доступ к новым устройствам в день официального старта, и вся наша розничная экосистема выстроена именно под этот ритм. Новый смартфон сочетает в себе все, что нужно современному человеку: быструю работу, качественные снимки и длительную автономность. Покупку новинки мы решили сделать максимально выгодной, дополнив смартфон мощным пауэрбанком».

