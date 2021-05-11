Спецпроекты

«КРОК» внедрил систему распознавания лиц в торговом центре в Южно-Сахалинске

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«КРОК» внедрил систему распознавания лиц в торговом центре в Южно-Сахалинске. Проект реализован по заказу ГКУ Сахалинской области «Центр региональной цифровой трансформации». Главная цель системы распознавания - обеспечение безопасности и предоставление правоохранительным органам дополнительного инструмента в их оперативной работе.

В торгово-развлекательном центре «МегаБерезка» установлено 25 биометрических видеокамер и 22 камеры обзорного видеонаблюдения. Чтобы качество распознавания лиц было неизменно высоким, специалисты ИТ-компании КРОК проанализировали все рубежи контроля и подобрали для каждого из них оптимальное решение с учетом архитектурной планировки помещения, особенностей его освещения и передвижения людей. В основе системы лежат программные продукты российских разработчиков.

Для стабильной работы всей системы специалисты КРОК организовали линии связи, установили телекоммуникационное оборудование и внедрили средства информационной безопасности. В серверном помещении торгового центра установлено инженерное оборудование, оно обеспечивает отказоустойчивость системы распознавания лиц.

Оснащение торгового центра - продолжение масштабного проекта по созданию системы видеоидентификации физических лиц на рубежах контроля Сахалинской области. Ранее такими комплексами уже были успешно оснащены все действующие региональные аэропорты, морские порты и ряд других социально-значимых объектов.

«На Сахалине создана, без преувеличения, уникальная для российских регионов система по распознаванию лиц, эффективность которой подтверждена уже несколькими годами эксплуатации. Созданная система успешно помогает правоохранительным структурам решать оперативно-розыскные задачи», - говорит Антон Косвинцев, ведущий руководитель проектов ГКУ Сахалинской области «Центр региональной цифровой трансформации».

По словам Олега Майданского, директора по комплексным продажам компании КРОК, рубежи контроля создаются на социально-значимых объектах и точках притяжения большого количества людей, поддерживается высокая работоспособность системы. В итоге регион располагает мощным непрерывно действующим инструментом идентификации и верификации физических лиц. «Опыт и экспертиза КРОК позволили нам обеспечить высокий уровень эффективности системы на каждом рубеже контроля», - отмечает он.



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