ВТБ проведет первый на российском рынке архитектурный ИТ-хакатон

ВТБ первым на российском рынке проведет хакатон для ИТ-архитекторов. Призовой фонд в 1,2 млн рублей разделят между собой девять победителей. ARCHI.Tech состоится 28 июня. Регистрация уже стартовала и продлится до 28 июня.

Мероприятие пройдет онлайн с 14 по 30 июня и будет полезно как для начинающих архитекторов — студентов и выпускников технических вузов, так и для опытных ИТ-специалистов — разработчиков, архитекторов, аналитиков. Участники смогут выбрать уровень сложности: простой для начинающих свой путь в изучении ИТ-архитектуры, средний для специалистов, уверенных в своих силах, и сложный для тех, кто хочет испытывать свои знания и навыки ИТ-архитектора.

Решение задачи будет классифицировано организаторами в зависимости от подхода и оцениваться в рамках одной из трех категорий: «Архитектор стрима», «Архитектор системы» или «Архитектор данных». В каждой категории будет три призовых места. Можно участвовать индивидуально или командой до пяти человек. На платформе соревнования есть возможность создать свою команду или присоединиться к существующей.

На решение задачи даются сутки, по итогам будут выбраны финалисты, которые перейдут в следующий тур и смогут защитить свои проекты перед жюри. Сразу после этого будут оглашены имена победителей.

«ВТБ ежегодно проводит хакатоны для ИТ-специалистов: за 2023 год в соревнованиях приняли участие около 2 тыс. человек. В этом году мы решили протестировать новый формат — и первыми на рынке запускаем хакатон для архитекторов. Мы предлагаем попробовать свои силы в задачах, над которыми ежедневно работают архитекторы в банке, а также узнать больше о корпоративной архитектуре на митапе», — рассказал Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока – старший вице-президент ВТБ.

Можно попробовать свои силы на предварительном этапе с 14 по 27 июня и получить дополнительные баллы. В рамках мероприятия участников ждет погружение в проекты ВТБ, знакомство с экспертами банка и решение практических задач.

Подробности участия в хакатоне доступны по ссылке: https://cnrlink.com/architechvtbannounce.