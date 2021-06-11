На хакатон Moscow City Hack зарегистрировались свыше 1,2 тыс. разработчиков со всей России

Завершен прием заявок на хакатон Moscow City Hack. Он пройдет с 11 по 14 июня 2021 г. в онлайн-формате. ИТ-соревнование организует Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

«Заказчики Moscow City Hack — городские структуры и крупный бизнес. Они предложили нетривиальные задачи для повышения комфорта горожан. На хакатон зарегистрировались 1250 разработчиков из разных регионов России. Они объединились в 114 команд, которые в течение 72 часов будут создавать новые оригинальные цифровые решения», — рассказал подробности руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Задачи участникам хакатона поставят Департамент информационных технологий города Москвы, Московский инновационный кластер и три коммерческих партнера хакатона — SberCloud, «ЭР-Телеком Холдинг» и «Нетология».

Завершен прием заявок на хакатон Moscow City Hack

Департамент информационных технологий предложил участникам состязаний разработать удобный сервис планирования досуга в городе для самых разных категорий пользователей. Решение предлагается создать для приложения «Моя Москва» на базе «Афиши Москвы» на mos.ru с бесплатными и платными мероприятиями.

Московский инновационный кластер поставил перед разработчиками задачу создать мобильное приложение для интернет-платформы i.moscow. Решение должно помочь стартапам, а также малому и среднему бизнесу в поиске партнеров и единомышленников, привлечении инвестиций, получении доступа к тестированию технологий на городских и частных площадках, подаче заявок на премии и технологические конкурсы города.

Холдинг «ЭР-Телеком» ждет от участников хакатона сервис рекомендаций по размещению и локальному продвижению малого и среднего бизнеса.

Образовательная платформа «Нетология» предлагает ИТ-специалистам создать модель или сервис, который сформирует портрет идеального специалиста среднего или высокого уровня для организаций из различных отраслей, а затем на основе оценки компетенций составит для начинающих свой карьерный путь удобный и понятный план развития.

Компания Sbercloud ставит задачу создать мессенджер, который можно интегрировать в любой сайт, сервис или приложение. Кроме того, компания выступает технологическим партнером проводимого хакатона и предоставляет участникам соревнования доступ к облачной платформе Sbercloud Advanced.

Лучшие команды хакатона Moscow City Hack разделят призовой фонд в ₽2 млн или получат гранты на общую сумму ₽1 млн на образовательные продукты.

Трансляция церемонии открытия хакатона начнется сегодня, 11 июня 2021 г., в 19.00 по ссылке: https://youtu.be/S3bBkDdIylk