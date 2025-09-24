ВТБ подвел итоги хакатона MORE.Tech с призовым фондом в 1,5 млн рублей

Более 1900 участников в составе 450 команд со всей России приняли участие в ежегодном хакатоне MORE.Tech от ВТБ. Победившие команды разделили призовой фонд в размере 1,5 млн рублей. Хакатон проходил в период с 27 августа по 20 сентября 2025 года.

В этом году задачи MORE.Tech были посвящены оптимизации работы ИТ-команд, разработке решений на low-code- и no-code-платформах, применению искусственного интеллекта в HR-процессах.

20 сентября состоялся офлайн-финал хакатона: 23 команды финалистов представили свои результаты жюри. Девять команд, занявших первые, вторые и третьи места в каждом треке, разделили между собой 1,5 млн рублей.

Победителем в направлении LC/NC стала идея команды «Браться БЛК», которая представила наиболее зрелое и полнофункциональное решение. Команда предложила нестандартный подход к составлению графика выхода сотрудников в офис, а также продуманный алгоритм его формирования.

Лучшим решением в треке AI HR стала разработка команды «MISIS x MISIS». Уже после выхода в финал участники за пять дней значительно доработали свой проект: внедрили трекинг лица и глаз, добавили функции для проведения system design и собеседований в режиме реального времени, а также представили концепцию комплексной системы для организации интервью.

Первое место в направлении PostgreSQL заняла команда «ПИН-КОД». Победители представили готовое к практическому применению решение на базе больших языковых моделей и дополнили его математическими методами для предварительного анализа SQL-запросов и статистики баз данных.

Участниками хакатона стали молодые специалисты из более чем 160 городов России, их средний возраст составил 24 года. На протяжении всего мероприятия с ребятами работали эксперты из технологических команд ВТБ, а также специалисты из HR-команды банка.

«В этом году хакатон MORE.Tech проходит уже в седьмой раз и второй год подряд — в обновленном формате с акцентом на технологии. Это универсальная площадка, которая объединяет задачи по разным направлениям и позволяет участникам комплексно взглянуть на вызовы, стоящие перед банком и отраслью. Для нас особенно важно работать с талантливыми командами, которые формируют будущее индустрии и предлагают практические решения для бизнеса», — отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.

ВТБ ежегодно проводит серию ИТ-соревнований, объединенных в семейство хакатонов: MORE.Tech, ARCHI.Tech и VTB API Hackathon. Каждое из соревнований посвящено актуальной для ВТБ технологической теме: от озер данных и безопасного хранения информации до ИТ-архитектуры и открытых программных интерфейсов. Участниками событий в 2024 году стали порядка 3,5 тыс. человек, общий призовой фонд мероприятий составил 4,7 млн рублей.