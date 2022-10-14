Разделы

Бизнес Кадры ИТ в банках
|

ВТБ подвел итоги онлайн-хакатона для ИТ-специалистов

ВТБ провел четвертый онлайн-хакатон More.Tech 4.0 для ИТ-разработчиков, аналитиков и дизайнеров, где участники решали актуальные задачи по веб-разработке и анализу данных. В 2022 г. было подано свыше 2000 заявок на участие, что почти на треть превысило аналогичный показатель прошлого года. По результатам отбора в мероприятии с призовым фондом в 1,1 млн руб. приняли участие 845 лучших ИТ-специалистов в составе 208 команд.

«В рамках хакатона было представлено много достойных решений, и выбрать среди них шесть лучших было непростой задачей. При выборе победителей, прежде всего, мы ориентировались на функциональность продукта, качество кода и презентацию самих идей. Крайне важно сделать не только хороший продукт, но и продать его потенциальному инвестору. Мы рассчитываем, что решения участников будут интересы не только в рамках хакатона, но смогут найти применение и в реальной жизни, для реальных пользователей», — отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока – старший вице-президент ВТБ.

Под кураторством экспертов ВТБ участники пробовали свои силы в программировании в рамках двух треков. Web-трек предполагал разработку web-сервиса с элементами геймификации для вовлечения сотрудников во внутрикорпоративные активности банка ВТБ. В data-треке велась разработка профильной ленты бизнес-новостей банка. Всего в ходе хакатона было разработано 166 решений: 84 в web-треке и 82 в data-треке.

В суперфинал вышли 24 команды. Трех победителей в каждом треке, представивших самые интересные решения, определило жюри.

В web-треке победители разработали оригинальные мотивационные механики для внутрикорпоративных активностей банка ВТБ, которые позволяют не только заинтересовать сотрудников расти, но и сплотить команды в достижении общих целей. Жюри отметили также качественное графическое оформление интерфейса портала, предложенное участниками.

Вадим Глущенко, Центр глобальной ИТ-кооперации: Делаем акцент на восточном направлении
Цифровизация

В треке data жюри выбрали команды, которым удалось использовать алгоритмы искусственного интеллекта для автоматизированной обработки текста и создания гибкого информационного дайджеста, что позволяет формировать контент под любой запрос пользователя.

Команды-победители получили денежные призы от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. А первые 300 участников, загрузивших свои решения на платформу хакатона More.Tech 4.0, получили фирменные подарки от ВТБ.

Помимо решения задач у участников была возможность присоединиться к двум митапам по проведению онлайн и офлайн UX-исследований, а также по управлению frontend решениями с помощью backend’a. Также для участников была организована онлайн-игра «Game of Pro» — пошаговая ролевая стратегия, направленная на развитие навыков планирования и отработку методологий Scrum и Agile.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сотрудники экс-замминистра связи России дали против него показания в американском суде

ИТ-мир рушится. Глобальный кризис уничтожает новые проекты и увеличивает нагрузку на старые

Экспорт российского ПО требует 12 тысяч программистов со знанием иностранных языков

Российские компании все чаще шпионят за сотрудниками. Спрос на ПО для слежки растет

Intel задумала массовые увольнения. На улицу выгонят тысячи сотрудников

Минцифры объявило, сотрудники каких именно ИТ-компаний получат бронь от частичной мобилизации

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как снять стресс: лучшие мобильные приложения для медитации

Обзор смартфона TECNO Pova Neo 2: бюджетник с ярким дизайном

Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября