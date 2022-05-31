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«Ланит Омни» вступила в АРПП «Отечественный софт»

Компания «Ланит Омни» (входит в группу «Ланит») присоединилась к Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Участие в крупнейшем отраслевом объединении позволит компании делиться с ИТ-сообществом экспертизой в вопросах разработки бизнес-приложений, предлагать рынку востребованные российские ИТ-решения и содействовать популяризации отечественного ПО в целом. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

25 мая 2022 г. в ходе заседания правления АРПП «Отечественный софт» «Ланит Омни» представила CRM-платформу RightWay для автоматизации маркетинга и продаж и управления потребительским поведением. Она помогает упорядочить бизнес-процессы и выстроить омниканальную коммуникацию с клиентами, а благодаря аналитике – выявить слабые места и оперативно их проработать. Цифровая платформа RightWay уже включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

По итогам презентации членами правления единогласно было принято решение о вступлении компании в Ассоциацию. На сегодняшний день АРПП объединяет более 220 отечественных производителей тиражируемого ПО. Ежегодно эксперты Ассоциации выбирают приоритетные направления работы, курируемые профильными комитетами.

Юрий Востриков, генеральный директор «Ланит Омни», отметил: «Сейчас российским разработчикам ПО, регулятору и независимым экспертам необходимо объединить усилия для того, чтобы поддержать масштабную трансформацию и сохранить непрерывность процессов. Наш консолидированный опыт и экспертиза в сочетании с эффективными ИТ-решениями помогут бизнесу минимизировать риски и осуществить переход на российское ПО значительно быстрее».

Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт», сказал: «Главные задачи Ассоциации – направить совместные усилия ведущих игроков рынка на развитие ИТ-отрасли, сделать российские решения узнаваемыми и востребованными и вести с регулятором постоянный диалог, устраняя законодательные барьеры».

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Компания «Ланит Омни» (входит в группу компаний Ланит) специализируется на разработке и внедрении CRM- и BPM-решений для автоматизации продаж, маркетинга, программ лояльности, управления потребительским поведением, а также сервисов персональных рекомендаций, построенных с применением методов предиктивной аналитики.

Линейка продуктов RightWay, разработанная компанией Ланит Омни, включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (запись в реестре №11036 от 12.07.2021), размещена в сертифицированном ФСТЭК и ФСБ ЦОДе на территории России.

Ланит – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Ланит является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.

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