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Решение «Норбит» и «Шахты» для классификации геоданных включено в реестр отечественного ПО

Решение для классификации пространственных данных на основе компьютерного зрения и искусственного интеллекта, созданное «Норбит» (входит в группу «Ланит») для компании «Шахты», внесено в реестр отечественного ПО. Это позволит заказчикам удостовериться в происхождении программного обеспечения и использовать меры государственной поддержки при его внедрении.

Авторы автоматизированной информационной системы (АИС) «Выявление нарушений градостроительного и земельного законодательства с применением искусственного интеллекта» – Дмитрий Добровольский и Дмитрий Демидов. АИС разрабатывалась объединенной командой экспертов «Лаборатории инноваций Норбит» и специалистов компании «Шахты» на базе открытого кода. Модели были обучены на данных, собранных при помощи различных видов БПЛА, в том числе производства компании «Шахты».

Решение позволяет в автоматическом режиме классифицировать объекты с высокой точностью, а также сопоставлять полученные данные и информацию из государственных реестров. Систему можно использовать для различных прикладных задач в области геодезии и картографии с применением пространственных данных с БПЛА. Она будет одинаково полезна как для органов исполнительной власти от уровня районов до федерального уровня, так и для коммерческих организаций.

Дмитрий Демидов, руководитель лаборатории инноваций «Норбит», отметил: «Попасть в реестр отечественного ПО – это не только соответствовать всем требованиям регулятора, получать налоговые льготы и участвовать в госзакупках. Во многом это важно еще и с точки зрения развития инноваций, популяризации локальных разработок. Наша технология компьютерного зрения может быть применена для классификации с высокой скоростью и точностью любых данных, получаемых с БПЛА, что может быть востребовано в самых разных отраслях экономики».

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В реестре отечественного ПО уже есть и другие разработки «Норбит», в том числе платформы Norbit Business Trade и RightWay, АИС «Государственные и муниципальные закупки», система «Госзаказ 4.0» и модуль «Портал поставщиков».

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