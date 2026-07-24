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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198233
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Малахов Евгений

СОБЫТИЯ


24.07.2026 Европа ввела санкции против банков Ozon, Wildberries, разработчиков БПЛА и ПВО и крымского доменного регистратора 1
04.10.2018 В России создана единая цифровая платформа для ресторанного рынка 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Малахов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС 530 1
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 997 1
Yandex - Яндекс 9175 1
Пергам Инжиниринг 7 1
GHP Group 5 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1513 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1290 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8810 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12894 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6254 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36045 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6651 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3268 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6000 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 229 1
Сбер - Plazius - Плазиус - система цифрового маркетинга и платежей - Platius - Платиус 7 1
UCS R-Keeper 73 1
Абрамян Рафаэль 11 1
Хасис Лев 105 1
Гуревич Григорий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 165604 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14799 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1248 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13804 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4195 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5738 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4423 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8922 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460136, в очереди разбора - 728923.
Создано именных указателей - 198233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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