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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сбер ecom.tech ЭКОМТЕХ Самокат сервис экспресс-доставки Роборитейл Roboretail Умное пространство Умный ритейл

Сбер - ecom.tech - ЭКОМТЕХ - Самокат - сервис экспресс-доставки - Роборитейл - Roboretail - Умное пространство - Умный ритейл

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 166 000 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 166 000 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 76 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


07.07.2026 «Самокат» запустил доставку робокурьерами в Москве 1
31.07.2025 Каждый третий россиянин хотел бы заказать доставку еды прямо на пикник – исследование 1
17.12.2024 Россиянки примерили косметику онлайн более 600 тысяч раз за год: исследование «Мегамаркета» 1
21.11.2022 «Самокат» перешел на электронный документооборот в HR 1
22.02.2022 «Сбермегамаркет» в IV квартале увеличил оборот в 7,4 раза до 18,3 млрд рублей 1
27.07.2021 Сбербанк и сервисы экосистемы переходят на геотехнологии 2ГИС 1
05.02.2021 Сервис доставки продуктов «Самокат» повысил эффективность процесса ценообразования 1
12.05.2020 В СП O2O Сбербанка и Mail.ru Group назначен глава foodtech-направления 1
02.04.2020 Mail.ru и Сбербанк купили сервис экспресс-доставки «Самокат» 2

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3592 2
Competera 8 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 192 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1459 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 588 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1575 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 427 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8762 4
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 2
О2О Холдинг 61 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 200 2
Сбер - Еаптека 52 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1053 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 1
Сбер - СберЛогистика 74 1
L’Oreal 58 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2328 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 347 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64321 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13515 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12825 3
Dark store - Даркстор - магазин для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей 122 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4840 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3171 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7751 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10590 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1215 1
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 119 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4295 1
ЭЦП УНЭП - Усиленная неквалифицированная электронная подпись 85 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1130 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 556 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5096 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1509 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4309 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61203 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35816 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2208 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13851 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2198 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1087 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6181 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27185 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3546 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6184 1
Сбер - СберПрайм 67 1
Сбер - SberPortal 32 1
Минцифры РФ - Госключ КЭП 216 1
HeadHunter Group - HRlink - Start Link 22 1
Google Android 15169 1
Apple iOS 8542 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3529 1
Apple - App Store 3088 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 942 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6200 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 881 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 215 1
Сбер - СберФуд - SberFood 19 1
UCS R-Keeper 73 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 141 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 77 1
Лазарев Александр 6 1
Махлин Дмитрий 121 1
Спиридонов Антон 4 1
Смирнова Юлия 11 1
Митрюшова Юлия 2 1
Добродеев Борис 97 1
Хасис Лев 105 1
Попов Сергей 164 1
Макаров Сергей 13 1
Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 22 1
Круглов Алексей 30 1
Воробьев Сергей 23 1
Бочаров Вячеслав 4 1
Шишков Родион 16 1
Кунин Соломон 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 164817 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47330 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19400 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3443 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1004 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1767 1
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Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2405 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1757 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21433 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6123 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 404 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 286 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2651 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11539 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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