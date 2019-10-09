Foodplex представила облачную систему автоматизации для ресторанов

Foodplex (входит в экосистему Сбербанка) разработала r_keeper Lite для автоматизации малого бизнеса в сегменте HoReCa: кофеен, бургерных, заведений формата «стритфуд» и выездной торговли (фудтраков). Программа устанавливается на любом устройстве с операционной системой Android, что позволяет сократить издержки на покупку нового оборудования, легко и быстро установить систему и начать работать. Интуитивно понятный интерфейс r_keeper Lite не требует специальных знаний для работы на кассе, что позволяет дополнительно сократить расходы на обучение персонала.

Обновленная версия получила новый дизайн интерфейса кассы, а также интеграции с «1С: Бухгалтерией» и ЕГАИС. Интеграция с 1С позволит кассам обмениваться финансовыми данными с бухгалтерией, а интеграция с Единой государственной автоматизированной информационной системой (ЕГАИС) — заведениям стритфуда и фастфуда продавать пиво и другие слабоалкогольные напитки.

В основе r_keeper Lite лежит облачное решение, позволяющее в режиме онлайн контролировать работу заведения, получать оперативные аналитические данные и управлять персоналом из любой точки мира. Если интернет-соединение на точке нестабильно или прервалось, работа ресторана останется под контролем программы, а все данные будут сохранены и переданы в облако, когда связь восстановится.

Автоматизация с r_keeper Lite не требует больших вложений на старте, так как программа распространяется по ежемесячной подписке. Опыт создания системных решений для индустрии HoReCa, использованный при разработке r_keeper Lite, дает доступ каждому пользователю программы к современным технологиям, соединяющим в себе лучшие решения для ресторатора, с учетом всех требований законодательства.

В ближайших планах команды r_keeper Lite — технические доработки, которые расширят модельный ряд кассовых аппаратов, фискальных регистраторов и другого оборудования для касс, поддерживаемого системой автоматизации, и помогут быстрыми темпами увеличить число клиентов.

Уже более 60 000 заведений по всему миру выбрали программное обеспечение r_keeper для решения задач по автоматизации бизнеса. Помимо ресторанов и кафе, r_keeper используется для автоматизации гостиниц, фитнес-клубов и спортивных объектов.

Foodplex — объединенная компания, включающая в себя систему цифрового маркетинга и платежей Plazius, медиасервис «Афиша-Рестораны», систему бронирования столов Smart Reserve и производителя кассовых систем r_keeper, компанию UCS. Компания основана в 2018 году. Акционеры: Сбербанк, Rambler Group и ряд частных инвесторов.