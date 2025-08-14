Разделы

CorpSoft24 открыла новое направление, связанное с автоматизацией логистики и автотранспорта

Компания CorpSoft24 запустила новое направление деятельности под брендом «Лаэрта», связанное с автоматизацией процессов в логистике, перевозках и автотранспорте. Новое подразделение уже начало работу и активно ведет продажи. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Решение о создании нового направления было обусловлено многолетним опытом компании в разработке логистических информационных систем. Более 10 лет CorpSoft24 сотрудничала с крупными игроками транспортного рынка — FESCO, «РЖД Бизнес Актив», «Транс Синергия» и др.

«На текущий момент в новом подразделении работает около 10 человек, а к концу 2026 г. штат планируем увеличить до 30 сотрудников», — сказал Дмитрий Пучков, заместитель генерального директора CorpSoft24.

Новое направление ориентировано на автоматизацию процессов для транспортных, экспедиторских и производственных компаний, работающих как с собственным, так и с наемным транспортом. Основной акцент будет сделан на разработке собственных программных продуктов, облачных решений и сервисов для транспортных компаний, а также на внедрение сложных и масштабных систем для среднего и крупного бизнеса на базе продуктов «1С». Первые проекты стартуют уже в августе 2025 г.

Кроме того, в CorpSoft24 уже сейчас ведутся работы по разработке CRM решения для экспедиторских компаний. Но основной акцент нового направления будет сделан на систематизацию управления цепочками поставок.

По словам Дмитрия Пучкова, рынок автоматизации логистических процессов в последние годы успешно развивается. В рамках импортозамещения средние и крупные компании отказываются от иностранных систем в пользу отечественных решений, что создает спрос на качественные продукты на базе «». А небольшим фирмам нужны простые облачные решения, не требующие серьезных финансовых вложений.

Кроме того, CorpSoft24 рассматривает возможность участия в крупных международных проектах. «Мы полагаем, что вновь созданное направление бизнеса будет востребовано в рамках глобальных международных перевозок, в том числе зарубежными компаниями. Мы не ограничиваемся только пределами России и хотим интегрировать наши решения на мировых рынках. В первую очередь, это страны Азии и Южной Америки», — сказал Дмитрий Пучков, добавляя, что компания ориентируется не только на частные, но и на комплексные международные проекты, охватывающие широкий спектр направлений сотрудничества.

