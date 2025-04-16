Пять минут на кадровый документ: фармкомпания «Ромфарма» перешла на «Контур.КЭДО»

Фармацевтическая компания «Ромфарма» перешла на электронный документооборот с сотрудниками с помощью «Контур.КЭДО». Теперь сбор подписей занимает пару дней, а некоторые документы подписывают в течение пяти минут. Сервис не только ускорил работу сотрудников, но и позволил сэкономить: если раньше приходилось тратить несколько пачек бумаги, то теперь одной упаковки хватает на два-три месяца. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Идею перехода на КЭДО в «Ромфарме» начали обсуждать в 2020 г. из-за пандемии, а окончательно решились на электронные документы в кадрах после пожара в 2022 г,, который уничтожил всю бумажную документацию компании. Другим важным аргументом в пользу КЭДО стала экономия времени, средств и бумаги.

Выбор интегратора оказался очевидным: компания уже успешно использует другие продукты «Контура».

Процесс перехода на «Контур.КЭДО» занял четыре месяца. Сначала в электронный вид перевели приказы на отпуск, командировки и некоторые заявления. Потом в КЭДО перешли почти все кадровые документы и процессы. На бумаге остались только те документы, которые нельзя переводить в электронный вид по законодательству, а также согласия на получение, обработку, передачу персональных данных.

С КЭДО кадровым специалистам «Ромфармы» удалось избавиться от бумажной волокиты, освободив рабочее время для более важных задач. Сотрудники подписывают все документы вовремя. До внедрения сервиса сотрудники нередко присылали кадровикам фотографии рукописных документов, многие из них были почти нечитаемыми. Теперь обмен электронными кадровыми документами в компании происходит через личный кабинет в «Контур.КЭДО», а подписывают их электронными подписями, которые придают им юридическую силу наравне с бумажными.

Наталия Якубчик, руководитель отдела персонала ООО «Ромфарма»: «Я очень рада, что мы выбрали именно КЭДО от «Контура». Сервис кажется нам очень легким и простым. Другим компаниям могу посоветовать сразу разработать хорошее положение о внедрении КЭДО, в котором будут прописаны все процессы, которые вы собираетесь проводить. В том числе сроки ознакомления с каждым документом. И очень важно не просто отправить положение сотрудникам для ознакомления, а рассказать и объяснить, как все работает, почему именно такие сроки. Это имеет большое значение и для кадровиков, и для работников. А также нужно прописать этапы перехода на КЭДО. Это поможет избежать скопления нерешенных вопросов».