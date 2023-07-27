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Новые охранные тепловизоры STX-IP465B от Smartec с IP-камерой, видеоаналитикой и функцией подсчета людей

Линейку продукции Smartec пополнило комплексное решение STX-IP465B – тепловизор и сетевая камера видимого диапазона c ИК-подсветкой до 100 м, размещенные в компактном металлическом корпусе (класс IP66) с регулируемым солнцезащитным козырьком. Новинка способна определять температуру объектов в диапазоне от -20 до +150 °C. В тепловизионном модуле STX-IP465B с чувствительностью NETD ≤40 мК применяется микроболометрическая матрица с разрешением 400х300 пикс., интерполируемым до 704х576 пикс. при 25 к/с. Объектив, которым оснащены охранные тепловизоры, может иметь фокусное расстояние 8, 15, 25, 35 либо 50 мм. Сетевая камера снабжена 1/2.8” КМОП-матрицей с разрешением 1920х1080 пикселей и моторизованным вариообъективом с 10-кратным оптическим зумом. Кроме передачи видеопотоков, STX-IP465B могут обеспечить двустороннюю трансляцию аудио с помощью подключаемых опционально микрофона и громкоговорителя. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

Комплексное решение STX-IP465B подходит для работы в составе охранных систем видеонаблюдения на внешнем периметре промышленных и иных объектов, эффективного распознавания людей и транспортных средств, обнаружения дыма, очагов пламени и точек возгорания. При этом в зависимости от особенностей объекта охранные тепловизоры позволяют выбрать объектив с фокусным расстоянием 8, 15, 25, 35 либо 50 мм. Например, использование 8 мм оптики обеспечивает детекцию человека/пламени и автомобиля на расстояниях до 235 и 722 м, а объектив 50 мм позволяет увеличить эти дистанции до 1471 и 4510 м, соответственно.

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Новые охранные тепловизоры STX-IP465B от Smartec с IP-камерой, видеоаналитикой и функцией подсчета людей

Успешно справляется STX-IP465B и с такой важной задачей, как мониторинг температурного режима критических зон охраняемого оборудования, кабелей, трубопроводов и т.п. При этом охранные тепловизоры используют функцию оперативного контроля температурных изменений в широком диапазоне (от -20 до +150 °C) с точностью ±2 ℃ или ±2% и временем отклика – не более 30 мс, три типа правил измерения температуры, в числе которых точечный, линейный и по площади, и до 20 режимов. Если предельно допустимые значения превышены или возникает большая разница температур, тепловизор активирует сигнал тревоги.

IP-камера в составе STX-IP465B имеет 1/2.8” КМОП-матрицу с разрешением 1920х1080 пикселей, моторизованный вариообъектив с 10-кратным оптическим зумом, поддерживает функцию True WDR 120 дБ и передает цветное видео с детализацией до 1920х1080 пикселей при минимальной освещенности 0,1 лк. ИК-прожектор с дальностью действия до 100 метров позволяет камере даже в темноте формировать четкое черно-белое изображение. Биспектральные охранные камеры-тепловизоры обладают высокой чувствительностью и осуществляют аналитическую обработку видео в обоих спектрах – как раздельно, так и совместно.

Аналитические возможности видеокомплекса STX-IP465B позволяют детектировать такие ситуации, как праздношатание, несанкционированное вторжение и пересечение одной или двух виртуальных линий, движение в недопустимом направлении, вход в обозначенную зону и выход из нее, а также вести подсчет посетителей.

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Применение технологии псевдоцветового преобразования дает возможность улучшить картинку, сформированную тепловизионным модулем. Эти охранные тепловизоры поддерживают 17 различных вариантов палитры отображения: «горячий черный», «радуга», «горячий белый» и т.п. Функция DVE Image Enhance используется для повышения качества тепловизионного изображения охраняемых зон.

Высокие эксплуатационные характеристики модели STX-IP465B, наличие металлического корпуса с регулируемым солнцезащитным козырьком и соответствие классу пылевлагозащиты IP66 обеспечивают стабильную работу биспектральной камеры в диапазоне внешних температур от -40 до +60 °C.

Новые охранные тепловизоры STX-IP465B марки Smartec уже доступны для заказа в компании «АРМО-системы».

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