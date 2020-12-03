МТС установила тепловизоры в ВятГУ для контроля за здоровьем студентов

МТС установила тепловизионный комплекс в корпусах Вятского государственного университета. На входах и выходах в учебные здания установлены тепловизоры, которые ведут контроль за состоянием здоровья студентов и сотрудников университета.

Тепловизионные камеры МТС установлены на входах и выходах самых посещаемых учебных корпусов университета. Тепловизор бесконтактно измеряет температуру студентов и в случае фиксации повышенной температуры тела срабатывает световое и звуковое оповещение. Кроме того, тепловизионная система контролирует соблюдение санитарных норм, сигнализируя о необходимости ношения маски в помещениях вуза.

«В условиях пандемии важно не допустить возникновения новых очагов заболевания и при этом, продолжать привычный образ жизни, работать и учиться. Решения МТС позволяют с высокой точностью контролировать состояние здоровья студентов и педагогов на территории ВятГУ. По желанию руководства университета возможна идентификация личности студентов, педагогов, что позволит быстро отреагировать на ситуацию с выявлением заболевания. Уверен, что внедряемые нами сегодня продукты будут полезны и после завершения пандемии», – отметил директор компании МТС в Кировской области Алексей Пахомов.

«Для продолжения бесперебойного образовательного процесса нам крайне важно сейчас усилить безопасность на территории нашего университета. При помощи современных технологий МТС нам удалось организовать постоянный, бесконтактный и, что очень важно, оперативный контроль за здоровьем учащихся», – отметил ректор Вятского государственного университета Валентин Пугач.

Ранее МТС установила рамку металлодетектора с тепловизором в первом корпусе ВятГУ. Система контроля температуры студентов, сотрудников и гостей вуза работает с сентября 2020 г. Также сотрудниками университета используются ручные бесконтактные термометры для контроля температуры посетителей.