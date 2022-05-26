Сбербанк запускает новую услугу «Установка зарядной станции для электромобилей»
Сбербанк совместно с российской компанией Electro.cars запускает проект по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. Комплексное решение по выбору модели станции, лизингу, установке и управлению зарядной станцией подходит для гостиничных комплексов, бизнес- и торговых центров, девелоперов, автозаправочных станций и операторов сетей зарядных станций. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.
Каждому покупателю станции предоставляется круглосуточное клиентское обслуживание для обеспечения качественного сервиса пользования зарядкой, подключенной к сети electro.cars.
В личном кабинете владельцы станции могут управлять тарифами, принимать платежи и контролировать техническую работу оборудования, а электромобилисты будут находить локацию, бронировать и заряжаться с помощью бесплатного мобильного приложения.
Монтаж, установку и обслуживание зарядных станций будут производить инженеры «Сберсервиса» (входит в экосистему «Сбера»). Специалисты компании обладают соответствующими компетенциями, а географическая распределенность сотрудников позволит в короткий срок произвести обслуживание и ремонт зарядных станций.
Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «Сбербанк активно поддерживает столицу в части ESG-инициатив и уже имеет в своем портфеле проекты по финансированию производства электрозарядных станций, поставки электромобилей в парк такси и электросамокатов на улицы города. Мы рады предложить нашим клиентам и всем горожанам новый продукт, который позволит сделать повседневную жизнь более экологичной и осознанной».
Мария Черникова, генеральный директор Electro.cars: «Совместный проект со Сбербанком предоставляет возможности для бизнеса подготовиться и занять выгодные позиции на карте электрозарядных станций страны. Мы уверены, что этот продукт будет востребован компаниями, которые готовы создавать инфраструктуру электомобильности как бизнес или как сервисную функцию для своих клиентов».
Алексей Евтушенко, генеральный директор «Сберсервис»: «Сегодня электрокары являются самой очевидной и доступной альтернативой автомобилям на двигателях внутреннего сгорания, они не только более экономичны в эксплуатации, но и более экологичны. Разделяя мировой тренд на поддержку «зеленых» технологий и создание комфортной городской среды, мы в “Сберсервис” считаем проект по развитию инфраструктуры для электромобилей не просто перспективным, а общественно значимым».
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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.
«Сберсервис» (входит в экосистему «Сбера») – сервисная ИТ-компания, оказывающая услуги по комплексному техническому обслуживанию широкого спектра информационно-телекоммуникационного оборудования. В штате компании работает 6500 инженеров. Компания обслуживает более 2 млн единиц оборудования: POS-терминалы, офисные и мобильные рабочие места, принтеры и МФУ, банкоматы и информационно-платежные терминалы, серверы и системы хранения данных, системы управления очередью.