Сбербанк запускает новую услугу «Установка зарядной станции для электромобилей»

Сбербанк совместно с российской компанией Electro.cars запускает проект по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. Комплексное решение по выбору модели станции, лизингу, установке и управлению зарядной станцией подходит для гостиничных комплексов, бизнес- и торговых центров, девелоперов, автозаправочных станций и операторов сетей зарядных станций. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Каждому покупателю станции предоставляется круглосуточное клиентское обслуживание для обеспечения качественного сервиса пользования зарядкой, подключенной к сети electro.cars.

В личном кабинете владельцы станции могут управлять тарифами, принимать платежи и контролировать техническую работу оборудования, а электромобилисты будут находить локацию, бронировать и заряжаться с помощью бесплатного мобильного приложения.

Монтаж, установку и обслуживание зарядных станций будут производить инженеры «Сберсервиса» (входит в экосистему «Сбера»). Специалисты компании обладают соответствующими компетенциями, а географическая распределенность сотрудников позволит в короткий срок произвести обслуживание и ремонт зарядных станций.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «Сбербанк активно поддерживает столицу в части ESG-инициатив и уже имеет в своем портфеле проекты по финансированию производства электрозарядных станций, поставки электромобилей в парк такси и электросамокатов на улицы города. Мы рады предложить нашим клиентам и всем горожанам новый продукт, который позволит сделать повседневную жизнь более экологичной и осознанной».

Мария Черникова, генеральный директор Electro.cars: «Совместный проект со Сбербанком предоставляет возможности для бизнеса подготовиться и занять выгодные позиции на карте электрозарядных станций страны. Мы уверены, что этот продукт будет востребован компаниями, которые готовы создавать инфраструктуру электомобильности как бизнес или как сервисную функцию для своих клиентов».

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Алексей Евтушенко, генеральный директор «Сберсервис»: «Сегодня электрокары являются самой очевидной и доступной альтернативой автомобилям на двигателях внутреннего сгорания, они не только более экономичны в эксплуатации, но и более экологичны. Разделяя мировой тренд на поддержку «зеленых» технологий и создание комфортной городской среды, мы в “Сберсервис” считаем проект по развитию инфраструктуры для электромобилей не просто перспективным, а общественно значимым».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

«Сберсервис» (входит в экосистему «Сбера») – сервисная ИТ-компания, оказывающая услуги по комплексному техническому обслуживанию широкого спектра информационно-телекоммуникационного оборудования. В штате компании работает 6500 инженеров. Компания обслуживает более 2 млн единиц оборудования: POS-терминалы, офисные и мобильные рабочие места, принтеры и МФУ, банкоматы и информационно-платежные терминалы, серверы и системы хранения данных, системы управления очередью.