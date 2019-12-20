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«СберСервис» открыл в Москве терминально-ремонтный центр

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«СберСервис» объявилоб открытии терминально-ремонтного центра в Москве. На площади более 2000 кв. м разместились: складская зона, зона приемки и обработки товарно-материальных ценностей, зона выдачи оборудования, полноценная ремзона и зоны технического контроля.

Общую складскую площадь полезного полочного и паллетного хранения удалось увеличить в три раза за счет применения мезонинной системы хранения.

Зональное распределение предусмотрело также размещение координационных центров сервисов техподдержки POS-терминалов и банкоматов, кабинетов сотрудников управлений по сервису Центральной России, переговорной зоны и двух классов для обучения и развития компетенций инженеров по направлениям удаленные сервисы, POS-терминальное оборудование, автоматизированные рабочие места и кассовая техника.

«Многофункциональный комплекс обеспечит централизацию смежных рабочих процессов – от обучения работы с техникой, до ее ремонта и хранения, - сказал генеральный директор Алексей Евтушенко. - Мы работаем с дорогостоящим оборудованием, которое требует соблюдением температурных режимов, влажности и других нормативов. Здесь мы учли все, и наши клиенты могут быть уверены, что наша техника и запчасти хранятся в условиях, аналогичных заводским».

Терминально-ремонтный центр обеспечит потребности в оборудовании управлений по сервису в Центральном Федеральном округе. В нем также будут комплектоваться сборные грузы для других территориальных управлений компании.

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