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Исследование «Сберсервиса»: лишь 40% россиян готовы обратиться за профессиональной помощью по ремонту ПК

Техника

Около 40% россиян готовы обращаться за профессиональной помощью по ремонту и техническому обслуживанию личных компьютеров, 60% опрошенных считают себя опытными пользователями, способными большую часть технических проблем решить самостоятельно. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией «Сберсервис», который входит в экосистему «Сбера».

Такая тенденция связана с тем, что проблемы, которые пользователь не может решить самостоятельно, возникают не часто: более чем у 70% опрошенных проблемы с компьютером, которые нельзя решить самостоятельно, возникают в среднем 1-3 раза в год. Даже если пользователь не является опытным, то в его окружении всегда найдутся люди, способные помочь. 38% респондентов решает проблемы при помощи вызова мастера или поездки в сервисный центр, 39% – привлекают родственников.

«Обращение за профессиональной помощью сейчас воспринимается как последний вариант после того, как были испробованы остальные. Такая практика связана с отсутствием сильных игроков в данном сегменте рынка, а также малой информированностью пользователей о подобных услугах. Рынок не структурирован, основные исполнители сейчас — небольшие сервисные центры, фрилансеры и несертифицированные частные компьютерные мастера. Данное направление само по себе – интересное и перспективное направление бизнеса, которое мы планируем развивать, используя имеющиеся наработки», – сказал генеральный директор «Сберсервис» Алексей Евтушенко.

Если пользователь все-таки обращается за помощью, то при выборе между частным мастером и компанией, оказывающей профессиональные услуги, обратиться в специализированную компанию более предпочтительно. От компании ожидают более высокого уровня профессионализма, наличия нужных специалистов, комплектующих, предоставления гарантии на услуги. В целом компания вызывает больше доверия, чем частный мастер (если это не проверенный мастер, услугами которого уже пользовались неоднократно).

Россияне не против обращаться за профессиональной компьютерной помощью, но не знают куда, плюс опасаются, что это будет дороже, дольше, сложнее, с непонятным ценообразованием, бюрократическими проволочками и волокитой, а также опасаются навязывания дополнительных услуг, не связанных с ремонтом техники. Эти факторы заставляют пользователей самостоятельно пытаться починить технику или идти на риск, вызывая мастера по объявлению.

Опрос проводился компанией «Сберсервис» в Москве, городах миллионниках, а также городах с населением свыше 100 тыс. человек.

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