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«Сберсервис» подвел итоги первого полугодия

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

«Сберсервис» продолжает наращивать объемы сотрудничества - по результатам деятельности в первые 6 месяцев года, выручка выросла на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила почти 6,5 млрд рублей.

Рост выручки был обеспечен несмотря на негативное влияние пандемии коронавируса, снизившей общую деловую активность рынка и повлекшую ряд дополнительных операционных издержек. Прибыль компании при этом составила 140 млн рублей. Востребованность ИТ-сервисов при переводе компаний на удаленный режим работы и поддержке ИТ-инфраструктуры в конце первого квартала, позволила «Сберсервису» увеличить объемы внешних продаж практически в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Инженеры «Сберсервиса» поддерживали бесперебойную работу обслуживаемого оборудования для сохранения нормальных условий жизнедеятельности людей и обеспечивали устойчивость финансовой системы страны, - сказал генеральный директор Алексей Евтушенко. – Мы создали достаточный запас прочности по запасным частям и расходным материалам, чтобы в кратчайшее время восстанавливать работоспособность техники. В полном объеме исполняли свои обязательства перед своими заказчиками и партнерами, особое внимание уделяя уровню и качеству сервиса».

Согласно исследованиям, уровень удовлетворенности качеством сервиса ключевых клиентов вырос почти на 10% относительно аналогичного периода прошлого года и приблизился к 95%. Компания продолжит активные действия по наращиванию объемов внешних контрактов и развитию дополнительных компетенций и сервисов в области обеспечения и обслуживания ИТ-оборудования и развития цифровизации бизнеса.

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