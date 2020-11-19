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«Сберсервис» открывает филиал в Казахстане

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

«Сберсервис» (входит в экосистему Сбера) открывает филиал в Алматы. Этот шаг позволит значительно увеличить парк обслуживаемого оборудования, а также привлечь новых клиентов. Компания продолжает экспансию, открывая для себя все новые сегменты рынка как с точки зрения географии работы, так и перечня оказываемых сервисов и услуг.

Штат представительства будет укомплектован всем необходимым для работы персоналом, включая инженеров технической поддержки проектов. Первоначальной приоритетной задачей филиала станет обеспечение бесперебойной работы банкоматов и POS-терминалов Сбербанка в Республике Казахстан.

В ближайшее время запланирован старт первого проекта по обслуживанию 2500 POS-терминалов на территории города Алматы. В начале 2021 года парк обслуживаемого оборудования будет увеличен до 15 000 устройств на территории всей Республики Казахстан (Алматы + 15 населенных пунктов). На втором этапе к POS-терминалам добавятся устройства самообслуживания Сбербанк Казахстан.

«География присутствия «Сберсервис» растет пропорционально спросу на высококачественные ИТ-услуги. Открытие представительства в Казахстане выведет нас на качественно новый уровень по поддержке и обслуживанию проектов в регионе, а также поможет продемонстрировать наши компетенции в комплексном техническом обслуживании оборудования», - сказал генеральный директор «Сберсервиса» Алексей Евтушенко.

«Выход «Сберсервиса» на казахстанский рынок - отличная новость для наших клиентов, поскольку качественное сопровождение IT-инфраструктуры банка - это важная составляющая безупречного обслуживания, которым мы очень гордимся. Кроме того, услуги «Сберсервиса» обеспечат повышение безопасности транзакций наших клиентов, что особенно актуально в период растущего спроса на онлайн-обслуживание», - сказал председатель правления ДБ АО «Сбербанк» Ельдар Тенизбаев.

Портфель предлагаемых вендоров сформирован из ведущих разработчиков решений информационной безопасности и ИТ-инфраструктуры, в числе которых: Brother, Lexmark, Epson, Oracle, Cisco, Zabbix, Olivetti, Huawei.

Опираясь на опыт работы в России, «Сберсервис» сфокусируется на продвижении ИТ-услуг для компаний среднего и крупного бизнеса. В первую очередь это компании финансового, телекоммуникационного, государственного и энергетического секторов экономики.

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