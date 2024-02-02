На столичной платформе Mos.Hub появилась функция автоматической проверки кода на уязвимости

Пользователи облачной платформы Mos.Hub теперь могут проверить свой код на уязвимости статическим анализатором кода. Такая возможность появилась благодаря интеграции Mos.Hub с городской платформой безопасной разработки. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы.

«Возможность автоматической проверки кода на уязвимости — новая уникальная функция Mos.Hub, которая делает платформу еще полезнее для российских разработчиков. Из стандартного репозитория, в котором можно хранить код и совместно работать с ним, ресурс становится частью масштабной городской экосистемы разработки ПО. Сегодня ему уже доверяют более 11 тыс. пользователей, причем с каждым месяцем востребованность Mos.Hub растет. В перспективе город расширит применяемые практики и инструменты проверки на уязвимости в МосХаб, чтобы разработка на ней была еще безопаснее», — сказал Алексей Анисимов, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы.

Для получения возможности автоматизированной проверки кода на уязвимости необходимо направить запрос в службу технической поддержки на активацию функции «Проверка безопасности исходного кода» в выбранном проекте или группе проектов.

Платформа Mos.Hub — это полноценный бесплатный русскоязычный аналог популярных зарубежных площадок для совместной работы с кодом. Все ее компоненты размещены в городском центре обработки данных и находятся под надежной защитой, поэтому разработчики могут быть уверены в сохранности своего кода. Пользователи Mos.Hub уже разместили на платформе более 9,7 тыс. проектов. Начать работать с Mos.Hub может любой желающий — для этого достаточно авторизоваться с помощью учетной записи на портале mos.ru. Для пользователей также доступен вход за счет аккаунтов на других популярных российских онлайн-площадках.

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Создание Mos.Hub — часть большой работы по формированию столичной экосистемы разработки программного обеспечения. Ранее Сергей Собянин отметил, что в ближайшие несколько лет город планирует полностью перейти на собственные решения для совместной разработки программного обеспечения. Это ускорит появление новых полезных продуктов для бизнеса и горожан, а также позволит российским программистам сохранить конкурентоспособность, независимо от решений, принимаемых за пределами страны. К настоящему времени Москва уже разработала и тестирует собственные сервисы для управления проектами и ведения документации. В перспективе они также станут доступны для российского ИТ-сообщества.

Создание благоприятных условий для развития и внедрения цифровых технологий на основе отечественных разработок, в том числе информирование представителей профессионального сообщества о конкурсах на получение государственной поддержки с использованием столичных профильных информационных ресурсов, соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровые технологии».