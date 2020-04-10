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Разработчики пожаловались властям: Москва закупает софт «враждебной страны» и дискриминирует российское ПО

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, Текст: Денис Воейков
АРПП «Отечественный софт» обрушилась с критикой на ДИТ Москвы, пытающийся в условиях экономического кризиса в России потратить 90 млн руб. на ПО Microsoft. Призыв принять незамедлительные меры ассоциация направила в Минкомсвязи и столичную мэрию.

Закупка ДИТ под прицелом критики

Как стало известно CNews, попытка ИТ-департамента правительства Москвы (ДИТ) закупить ПО Microsoft не осталась незамеченной АРПП «Отечественный софт», которая в резкой форме обратила на этот факт внимание Минкомсвязи и столичной мэрии.

АРПП (Ассоциация разработчиков программных продуктов) объединяет более 180 российских ИТ-компаний, и во многом ее усилиями в России в начале 2016 г. появился Реестр отечественного ПО при Минкомсвязи. «Отечественный софт» выступает в роли экспертной организации при разработке государственных законодательных инициатив в области высоких технологий, ПО и информбезопасности, регулярно взаимодействуя с Минкомсвязи и Минпромторгом.

Критическое письмо АРПП (PDF на файл-сервере CNews) было направлено в ночь на 9 апреля 2020 г. на имя главы Минкомсвязи Максута Шадаева и заместителя мэра в столичном правительстве — руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной.

Копия письма была отослана в Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, созданный по поручению Президента России Владимира Путина и возглавляемый Ильей Массухом, общественным деятелем, президентом Фонда информационной демократии, экс-замглавы Минкомсвязи России.

Указав на недопустимость безальтернативной закупки софта из США при наличии его функциональных отечественных аналогов, в том числе в условиях кризиса российской экономики на фоне коронавирусной пандемии, АРПП призвала Минкомсвязи и мэрию Москвы принять «незамедлительные меры». Под ними в ассоциации подразумевают пересмотр технического задания тендера ДИТа для изменения «условий участия и обеспечения возможности подачи заявки российским производителям ПО».

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АРПП «Отечественный софт» обрушилась с критикой на ДИТ Москвы

«“Отечественный софт” также выступает с предложением по организации встречи членов ассоциации с руководством Минкомсвязи, правительства Москвы, а также с руководством ДИТ с целью обсуждения текущей ситуации и выработки совместного решения по реализации государственных инициатив по переходу на использование российских технологий», — говорится в заключении письма.

Как сообщили CNews представители АРПП, какой-либо реакции от адресатов обращения пока не последовало.

«Письмо получили; находится на рассмотрении», — рассказали CNews представители Минкомсвязи.

Представители ДИТ Москвы в разговоре с CNews указали, что департамент осуществляет закупки, четко соблюдая нормы действующего законодательства России: «В рамках данной закупки поставка конкретного программного обеспечения необходима для совместимости с действующим ПО, что указано в техническом задании к контракту».

Что хочет закупить ДИТ

Рассматриваемая закупка софта была запущена ДИТ 2 апреля 2020 г. в формате электронного аукциона с начальной ценой лота в 89 млн руб. Прием заявок продлится до 10 апреля, торги намечены на 14 апреля. Непосредственным организатором тендера выступает департамент Правительства Москвы по конкурентной политике. Контракт с будущим поставщиком будет подписан ДИТ в лице замруководителя департамента Алексея Анисимова.

Предметом закупки являются тысячи лицензии Microsoft на серверные и пользовательские ОС Windows, офисные пакеты Office, специализированное ПО Project, Visio и др. В отношении большей части позиций в техзадании стоит пометка «требуется поставка указанного ПО для совместимости с используемым ПО».

Софт предназначен для различных органов исполнительной власти Москвы: департаментов столичного правительства, управ, префектур, инспекций.

Аргументация в письме АРПП

В своем критическом письме АРПП отмечает, что в аукционную документацию включено обоснование невозможности закупки ПО отечественного производства. По мнению ассоциации, это обоснование составлено таким образом, «чтобы исключить возможность покупки альтернативных решений российских производителей программ для ЭВМ и саботировать государственную программу импортозамещения в сфере ИТ».

«Обоснование составлено таким образом, чтобы требованиям к ПО соответствовало только американское программное обеспечение Microsoft, при этом большинство из таких требований абсолютно немотивировано», — говорится в письме. — В обосновании указаны отдельные характеристики, присущие только стандарту ПО Microsoft, которые не имеют прямых аналогов у российского ПО, находящегося в реестре отечественного ПО при Минкомсвязи, что является нарушением ст. 15 федерального закона № 135-ФЗ “О защите конкуренции”».

С точки зрения АРПП, отсылки ДИТа к несостоятельности российских решений с точки зрения их функциональности несостоятельны. Требующиеся ДИТу функции «уже давно прописаны в документации, имеются в наличии в отечественных программных продуктах, что подтверждено анализом Минкомсвязи при включении этих решений в Реестр отечественного ПО». В то же время ПО Microsoft, как считают в АРПП, напротив, не соответствует многим требованиям, которые предъявляются российским государством к закупаемому ПО.

«Полагаем, что ДИТ создает искусственные барьеры по допуску российских разработчиков к участию в аукционах, — сообщают авторы письма. — Такую позицию ДИТ считаем дискриминирующей, так как она не соответствует принципам честной конкуренции и не позволяет отечественным ИТ-компаниям даже предложить к закупке свои программные продукты».

Применение российских программ, по заверению ассоциации способно снизить риски несанкционированного доступа к данным и увеличить защищенность периметров информационных систем. «Среди наиболее известных проектов стоит выделить сертифицированные операционные системы AstraLinux и “Альт”, облачные продукты и сервисы, системы электронного документооборота ЭОС “Дело” и Docsvision, базы данных “Ред софт”, “Серчинформ”, Seldon, Postgres Pro, а также прикладное и офисное программное обеспечение Abbyy, «Мой офис» и многие другие», — указывают в АРПП.

Кроме того, ассоциация обращает отдельное внимание на то, что закупка ДИТом американского ПО происходит «в условиях сложнейшей геополитической обстановки». «Укрепляется зависимость правительства Москвы — крупнейшего и важнейшего субъекта Российской Федерации, столицы нашей Родины — от иностранных решений враждебных нам стран, которые вводят в отношении России санкции и принимают меры по дестабилизации экономической и политической ситуации в нашей стране, — говорится в письме. — Такого рода закупки могут привести к печальным последствиям, когда закупленное иностранное ПО будет удаленным образом отключено корпорацией Microsoft, исполняющей санкционное законодательство США, и работа правительства Москвы будет заблокирована и парализована».

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