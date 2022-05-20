Власти ослабляют налоговую удавку для разработчиков и покупателей российских ПО и «железа»

Первое чтение в Госдуме прошел законопроект, позволяющий разработчикам и потребителям российских программных и аппаратных продуктов рассчитывать на налоговые послабления. Мера направлена на повышение всероссийского спроса на отечественные ИТ-решения. Она войдет в состав второго пакета мер поддержки ИТ-отрасли.

Новая мера поддержки

Разработчики отечественного программного обеспечения смогут рассчитывать на различные налоговые послабления, пишут «Ведомости». Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс», который вводит некоторые льготы для них. Также они распространяются и на тех, кто выбирает российский софт вместо иностранного.

Согласно тексту документа, в Налоговый кодекс вводятся поправки, позволяющие компаниям применять к основной норме амортизации (полезного использования) ИТ-продуктов повышающий коэффициент. В частности, власти разрешат применять его к основным средствам из состава единого реестра российской радиоэлектронной продукции, а также к «нематериальным активам». Под ними авторы законопроекта подразумевают исключительные права на программное обеспечение и базы данных из реестра российского ПО. Сам повышающий коэффициент не должен быть выше 3.

По мнению авторов законопроекта, их инициатива подхлестнет рост закупок отечественного ПО и «железа» в несколько раз, притом и в частном, и в государственном секторах. На май 2022 г. на закупку российских ИТ-решений в стране расходовалось в пределах 200 млрд руб. (статистика Минпромторга и Минцифры»).

Как это будет работать

Инициатива авторов документа предполагает, что дополнительный повышающий коэффициент приведет к росту суммы расходов компании, но при этом уменьшит налоговую базу и сумму налога на прибыль. Юрист Moscow Digital School Ирина Абдеева привела изданию пример работы новой схемы, в котором российская компания создала ПО стоимостью 1 млрд руб. и зарегистрировала его в качестве нематериального актива.

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Разработчики, со слов эксперта смогут, смогут амортизировать расход на него в течение некоего определенного срока. «Например, при установленном в пять лет сроке полезного использования ПО компания должна будет списывать по 200 тыс. руб. ежегодно, – объясняет Ирина Абдеева. – Но при увеличенном коэффициенте амортизации она сможет списать 400 тыс. руб. в первый год, еще 400 тыс. руб. во второй и оставшиеся 200 тыс. руб. в третий».

Если власти примут законопроект, то он войдет в состав второго пакета мер поддержки ИТ-отрасли, сформированного осенью 2021 г. Он состоит из 62 мероприятий, 20 из которых нацелены на выравнивание условий ведения бизнеса в России для зарубежных и российских ИТ-компаний, стимулирование импортозмещения и продвижение российских ИТ-решений на зарубежных рынках, отмечается в документе. Еще 42 мероприятия из второго пакета имеют точную направленность на стимулирование развития и внедрения российских разработок в различных сегментах рынка. Некоторые меры по отдельным сегментам ИТ-рынка нацелены на снятие законодательных ограничений, формирование цифровых стандартов, финансирование создания российских цифровых платформ в госсекторе, а также на подготовку кадров для отдельных отраслей экономики.

Цели властей

Авторы законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс» преследуют в первую очередь цель по насыщению российского рынка отечественными программными продуктами. Это подтверждает один из создателей документа, депутат «Единой России» Антон Немкин.

«Сегодня задача полностью занять российский рынок отечественными ИТ до начала 2024 г. еще более актуальна, чем год назад, – отметил Антон Немкин. – Специальный коэффициент приведет к ускорению амортизации российской радиоэлектронной продукции и исключительных прав на российское ПО. Это позволит не только снижать базу по налогу на прибыль организаций, но и стимулировать производство и приобретение такой продукции».

По оценке главы совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Ирины Рукавишниковой, предложенное законопроектом снижение налоговой нагрузки на российских разработчиков и потребителей отечественных ИТ-продуктов «будет стимулировать производство российской высокотехнологичной продукции, что особенно важно в период активной работы по импортозамещению».

Перспективы есть

После 24 февраля 2022 г. в России начал расти спрос на отечественные софтверные решения, сообщили изданию аналитики ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». По их подсчетам, за март и апрель 2022 г. он вырос от трех до 10 раз в зависимости от категории и класса программного обеспечения.

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Аналитики ассоциации считают, что тому способствовал уход многих иностранных компаний, чей софт пользовался широким спросом в России. К примеру, это Microsoft, SAP и Oracle.

Глава «Отечественного софта» Ренат Лашин тоже видит пользу от нового законопроекта. Он сообщил «Ведомостям», что «амортизация затрат на покупку отечественных решений, предусмотренная новым законопроектом, может дополнительно стимулировать спрос».

При этом, что немаловажно, российские компании – разработчики ПО и «железа» не торопятся раскрывать стоимость своих нематериальных активов. Сроками их амортизации они тоже не делятся.

Усредненные значения этих параметров прописаны в постановлении Правительства «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». К примеру, сроки амортизации для серверов составляют два-три года.

Послабления для покупателей российского ПО и оборудования

Текст законопроекта предусматривает возможность применения повышенного коэффициента амортизации не только разработчиком, но и покупателем отечественного ИТ-решения. «Чем быстрее он спишет расходы на основное средство, тем быстрее у него появится возможность купить новое. Поскольку законопроект касается радиоэлектронной продукции из реестра, его принятие может способствовать росту спроса на импортозамещающие товары», – заявила изданию Ирина Абдеева.

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Принятый Госдумой в первом чтении документ также предоставляет налогоплательщику выбор – он может или использовать повышающий коэффициент, или самостоятельно устанавливать срок амортизации. Этот срок определяется по целому ряду факторов, включая предположительный срок службы актива. В нынешнем российском законодательстве минимальный срок амортизации составляет два года.