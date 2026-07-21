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ИТ-компания «Инфосистемы Джет» успешно протестировала Security Data Lake на базе продуктов российских вендоров

Компания «Инфосистемы Джет» протестировала платформу Security Data Lake, построенную на базе продуктов российских вендоров – «Аксель Про», Arenadata и других разработчиков. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Тестирование включало сценарии сбора, хранения, обработки и анализа больших объемов данных информационной безопасности, а также сценарии для SOC, CISO и команд расследования инцидентов. По результатам тестирования «Инфосистемы Джет» готова внедрять решение Security Data Lake с учетом особенностей ИТ- и ИБ-инфраструктуры заказчиков.

По данным исследования JetCSIRT, одной из основных целей кибератак на российские организации стала не кража информации, а остановка бизнес-процессов: 76% инцидентов сегодня связаны с шифрованием или разрушением инфраструктуры. Поэтому на рынке растет спрос на решения, которые позволяют оперативно находить угрозы в исторических данных, разгружают дорогостоящие SIEM-хранилища и анализируют большие объемы информации.

Специалисты «Инфосистемы Джет» в рамках собственной лаборатории Data-технологий построили и протестировали платформу Security Data Lake. Ключевая задача решения – выявление аномалий в поведении систем и пользователей. С помощью встроенных ML- и ИИ-модулей платформа анализирует большие исторические выборки, находит статистические отклонения, всплески активности и нетипичные последовательности событий. Это помогает обнаруживать сложные атаки, угрозы нулевого дня и подозрительные действия, которые могут не попадать в текущие правила SOC.

В состав платформы вошли продукты отечественных производителей.

«Логикор» от «Аксель Про» отвечает за загрузку и парсинг данных, доступ к архивным данным в онлайн-режиме, а также за единый веб-интерфейс и подключение источников логов через готовые коннекторы. Продукты Arenadata – основа платформы хранения, обработки и анализа больших данных. В стек вошли компоненты для хранилища, потоковой обработки, SQL-доступа, OLAP и работы с большими выборками. Visiology в рамках Security Data Lake применяется для визуализации данных, формирования BI-отчетности и аналитических дашбордов для CISO и специалистов SOC.

Важно, что архитектура решения учитывает смежные компоненты: SIEM-системы, CMDB, IAM/Active Directory, системы Threat Intelligence, сетевые и системные логи, данные EDR, Firewall, DNS, корпоративных приложений и внешних источников.

Еще один сценарий работы платформы связан с UEBA-аналитикой: она строит профили поведения пользователей, учетных записей и систем на основе логов Active Directory, почты, корпоративных сервисов и средств защиты. Это позволяет выявлять компрометацию учетных записей, инсайдерские угрозы и обращения к информации без служебной необходимости.

Security Data Lake также снижает зависимость от ручного сбора данных из разных систем и ускоряет расследования инцидентов. Платформа становится ассистентом специалистов первой и второй линии: помогает классифицировать инцидент, обогатить его данными Threat Intelligence, анализировать логи и в формате рекомендаций сформировать план дальнейших действий.

«Платформа служит источником управленческой аналитики для CISO, — отметил Денис Гущин, заместитель генерального директора «Аксель Про». — Security Data Lake позволяет формировать витрины и дашборды с метриками покрытия DLP, AV, EDR и другими средствами защиты, динамикой инцидентов, MTTD/MTTR и качеством данных ИБ. Такая картина помогает оценивать реальный уровень защищенности, видеть узкие места и аргументировать инвестиции в развитие кибербезопасности компании».

Security Data Lake также можно использовать как контур контроля корпоративных сервисов на базе больших языковых моделей. Решение поддерживает каталогизацию моделей, разграничение доступов, фильтрацию утечек через DLP и защиту от манипуляций с запросами к ИИ-ассистенту. Все обращения к ИИ фиксируются и могут передаваться в SIEM для аудита и расследований.

«Классические инструменты мониторинга хорошо работают с оперативными событиями, но бизнесу и CISO все чаще нужны не только алерты, а измеримая картина состояния безопасности: метрики, история, причины отклонений и понятный план действий. Security Data Lake позволяет собрать эти данные в едином контуре и использовать их для расследований, аналитики, машинного обучения и развития правил корреляции для SIEM, — сказал Максим Андрианов, директор дирекции по разработке и внедрению ПО компании «Инфосистемы Джет».

По итогам испытаний специалисты «Инфосистемы Джет» подтвердили применимость вендорского стека для построения Security Data Lake в корпоративной инфраструктуре. Тестирование показало, что платформа может объединять разнородные источники ИБ-данных, разгружать дорогостоящее хранилище SIEM, ускорять ретроспективные расследования, повышать качество данных и создавать основу для ML/AI-сценариев в кибербезопасности.

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