«Сбертех» и ИСП РАН будут сотрудничать в сфере повышения уровня безопасности ПО

«Сбертех» и Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Документ предусматривает взаимодействие в сфере повышения уровня безопасности программного обеспечения. В частности, стороны договорились об участии в консорциуме в области исследования безопасности ядра Linux. Кроме того, планируется создание и совместная работа в консорциумах в области исследования безопасности программного обеспечения и систем управления баз данных.

Максим Тятюшев, генеральный директор «Сбертех»: «Наша команда занимается разработкой программного обеспечения с 2011 г. За эти годы мы накопили серьезную экспертизу в области обеспечения безопасности ПО. Мы использовали этот опыт при создании продуктов цифровой облачной платформы Platform V, которые позволяют решать задачи автоматизации и импортозамещения в масштабах корпораций, заменяя многие популярные категории зарубежного ПО. Мы видим, что сегодня в условиях возросших внешних рисков рынок особенно остро нуждается в безопасных решениях. Уверены, что наше сотрудничество с ИСП РАН внесет значительный вклад в обеспечение технологического суверенитета страны».

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Арутюн Аветисян, директор ИСП РАН, академик РАН: «Создание доверенного системного ПО и технологий безопасной разработки – ключевые направления деятельности института. Мы прошли путь от идеи до создания продуктов, конкурентоспособных на мировом уровне. У нас есть признание в научной среде: в институте защищены десятки диссертаций, наши технологии регулярно включаются в ежегодный список важнейших достижений РАН. И мы признаны в индустрии: наши инструменты уже внедрены более чем в 100 российских компаниях. Важная составляющая успеха – качественные обратные связи от реального сектора экономики. Поэтому сотрудничество со «Сбертех» для нас очень ценно – особенно в контексте разработки Platform V, необходимой для обеспечения технологической независимости нашей страны. Уверен, что вместе мы создадим надежную экосистему вокруг платформы, а также будем успешно сотрудничать в области создания открытого репозитория доверенного ПО».