Спецпроекты

«Системы управления» и ИСП РАН создадут центр компетенций на базе технологического полигона

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Системы управления» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех) и Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) договорились о создании центра компетенций по управлению безопасностью технических и социотехнических систем на базе технологического полигона. Стороны планируют вести совместную образовательную, исследовательскую и инновационную деятельность по данному направлению. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали временный генеральный директор АО «Системы управления» Игорь Караваев и директор института Арутюн Аветисян.

Кроме того, в рамках реализации соглашения стороны планируют проводить независимые экспертизы, тестирование и проверку программного обеспечения и оборудования с последующей выдачей экспертных заключений. Также АО «Системы управления» и ИСП РАН договорились о проведении совместных исследований отечественного рынка программного обеспечения с целью дальнейшего формирования рекомендаций по применению решений в различных отраслях российской экономики.

Соглашение предполагает формирование совместных научных школ и инновационных центров, научно-техническое сотрудничество в направлении импортозамещения, реализацию научно-технического задела на всех этапах жизненного цикла техники гражданского, специального и двойного назначения, а также объединение усилий по продвижению результатов работы на рынок научной и научно-технической продукции. Стороны также договорились совместно принимать участие в формировании государственных программ развития.

«ИСП РАН – ведущий научный и образовательный центр в области системного программирования и информационной безопасности. Уверен, что сотрудничество «Систем управления» и института будет способствовать созданию новых прорывных технологий в интересах отечественной промышленности путем совместного выполнения фундаментальных, поисковых и прикладных исследований», - заявил временный генеральный директор АО «Системы управления» Игорь Караваев.

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