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ИСП РАН и Huawei открыли совместную R&D-лабораторию по развитию средств разработки ПО

Бизнес Кадры Интеграция Системное ПО

Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) и российский научно-исследовательский институт Huawei (Huawei Russian Research Institute) в рамках стратегического партнерства создали совместную лабораторию, работа которой будет направлена на исследования и разработки в области компиляторных технологий и компонентов операционных систем.

Средства разработки и компиляторы в частности (набор программ и технических средств по переводу языка программирования высокого уровня в упрощенный компьютерный код) являются фундаментальной основой для создания программного обеспечения различных современных устройств: от умных часов, телевизоров, мобильных телефонов до серверных платформ.

Такой формат сотрудничества позволит объеднить опыт и усилия научных сотрудников ИСП РАН и ведущих экспетров компании Huawei для разработки прорывных подходов в создании самых современных и продвинутых устройств массового пользования.

Приоритетными направлениями совместной работы станут: разработка инструментов оптимизации компонентов мобильных операционных систем, в том числе – компиляторов и виртуальных машин; создание инструментов повышения продуктивности работы программиста (на этапах всего жизненного цикла разработки ПО); разработка инструментов профилирования, отладки и эмуляции (будут создаваться для конкретных устройств компании).

«Развитие такой наукоемкой отрасли, как компиляторные технологии, невозможно без качественной обратной связи от индустрии. Поэтому сотрудничество с компаниями масштаба Huawei является серьезным конкурентным преимуществом на глобальном рынке R&D – исследований и разработок, а также качественно влияет на образование, – отметил директор ИСП РАН Арутюн Аветисян. – Мы же со своей стороны готовы предоставить Huawei наш уникальный опыт в этой области. Например, у нас четверо официально признанных в сообществе ревьюеров – разработчиков компилятора GCC. Для России это рекорд».

«Huawei нацелена на долгосрочное сотрудничество с ИСП РАН. Мы планируем помогать институту с подготовкой новых специалистов и исследователей в области ключевых технологий системного программирования, а также вместе находить решения актуальных задач для создания лучших в мире устройств массового использования, – отметил Сергей Якушкин, руководитель направления компиляторов российского научно-исследовательского центра Huawei, – Развитие такой наукоемкой области как компиляторные технологии невозможно без сотрудничества между индустрией и исследователями. Встроенный в инструментарий анализ программ и поиск ошибок, скорость компиляции, время перезапуска и отладки определяют продуктивность разработки программного обеспечения и развитие всей экосистемы приложений, а качество оптимизирующих компиляторов и виртуальных машин влияет на работу операционной системы и пользовательских приложений, что в итоге формирует пользовательский опыт, плавность интерфейсов и длительность работы от батареи».

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