Рынок труда в e-commerce: спрос, динамика зарплат, статистические данные

Спрос на персонал в e-commerce растет, особенно в сегменте складского хозяйства, грузоперевозок и служб доставки. Конкурс на вакансию в сфере складского хозяйства и автомобильных перевозок в целом по России за год снизился в два раза (т. е. на вакансию сейчас претендует на 50% меньше соискателей, чем в 2022 г.). Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Больше всего вакансий служб логистики в e-commerce — для курьеров (пеших, на самокате, велосипеде и автомобиле). Средний прирост заработных плат курьеров в мегаполисах составил за год 9%. В Москве средний заработок пеших курьеров вырос на 8%, водителей-курьеров — на 6%.

Исследование базы резюме показывает: средний возраст соискателей позиций рабочих и разнорабочих за год вырос (данные в целом по России). Среднестатистический комплектовщик по сравнению с 2022 г. «постарел» на 6 лет, курьеры, водители-курьеры и грузчики — на три года.

Среди офисного персонала больше всего востребованы операторы кол-центров: для этого сегмента характерна высокая текучесть кадров. Прирост средних рыночных заработных плат специалистов контактных центров составил 10% за год.

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Из-за высокой конкуренции предпринимателей в сфере e-commerce растет спрос на менеджеров по работе с маркетплейсами. Их средний заработок в Москве за год увеличился на 11%.

Среди ИТ-вакансий в e-commerce больше всего предложений для программистов Java. Их средний доход в столице составляет 300 тыс. руб. (+11% за год). На втором месте по востребованности — программисты JavaScript со средним заработком в 250 тыс. руб. в месяц (+14% за год).