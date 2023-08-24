Сбербанк увеличил максимальную сумму ИТ-ипотеки до 21 млн рублей

Сбербанк повысил максимальную сумму кредита по льготной программе «Ипотека для IT». Для жителей регионов России численностью свыше 1 млн человек она выросла с 18 до 21 млн руб., в остальных субъектах РФ — с 9 до 10,5 млн.

Другие условия программы не изменились. Процентная ставка по ней составляет 5% годовых с учётом страхования жизни и здоровья. Минимальный первоначальный взнос — 15% стоимости объекта недвижимости, предельный срок кредита — 30 лет.

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, сказал: «Ипотека для IT-специалистов становится всё более популярной — каждый месяц «Сбер» ставит новый рекорд по выдачам. В июле мы выдали почти 13 млрд руб. по этой программе. По сути, сегодня каждый второй IT-специалист в России обращается за ипотекой в «Сбер». Увеличение максимальной суммы кредита позволит нашим клиентам выбрать более просторное жильё и, учитывая специфику профессии, организовать комфортное рабочее пространство даже дома».

Оформить ипотеку и выбрать подходящее жильё можно онлайн на Домклик. Для увеличения суммы кредита после подачи заявки нужно обратиться к менеджеру банка.

Ранее «Сбер» также увеличил максимальную сумму кредита по льготным программам «Господдержка» и «Семейная ипотека»: с 12 до 15 млн руб. — для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; с 6 до 7,5 млн руб. — для остальных регионов России.