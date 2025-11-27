Разделы

Веб-сервисы
|

Проверить жилье перед осмотром можно бесплатно с помощью экспресс-отчета о рисках на «Домклик»

«Домклик» запустил новый сервис «Отчет от Домклик» – экспресс-отчет о рисках для покупателей и их агентов. Теперь перед общением с продавцом клиенты могут получить бесплатный отчет с важной информацией о недвижимости – от количества собственников до возможных обременений, запретов и арестов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Как это работает?

Сервис доступен на витрине вторичного жилья «Домклик». Получить услугу можно быстро и легко – достаточно зайти в карточку объявления, перейти в блок «Экспресс-отчёт о рисках» и заказать отчет.

За 15 минут можно узнать, есть ли у объекта обременения, запреты и аресты, историю перехода прав собственности, общую информацию о недвижимости. Кроме этого, клиент получает конкретные рекомендации, как действовать дальше, чтобы обезопасить сделку.

Заказать отчет можно на квартиру, апартаменты, комнату, участок или дом. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться на «Домклик».

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс
цифровизация

Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка: «Благодаря бесплатному сервису "Отчет от Домклик“ покупатель может получить базовые сведения о недвижимости еще до общения с продавцом и осмотра квартиры. Отчет станет "мостом“ между покупателем и продавцом, заранее снимет часть вопросов, сделает контент витрины объявлений прозрачным и ускорит проведение сделки. Максимально обезопаситься от рисков поможет наша услуга "Сделка с гарантией“ – с детальной юридической проверкой недвижимости и сертификатом на защиту в суде. Мы продолжим дополнять отчет, чтобы сделки наших клиентов были еще прозрачнее. В ближайшее время добавим в него рыночную стоимость жилья и информацию о коммунальных услугах».

Сервис полезен не только для покупателей, но и для продавцов и агентств недвижимости. Экспресс-отчет в разы экономит время на проверку жилья, отсеивает «проблемную» недвижимость и повышает доверие — клиенты ценят, когда продавцы работают прозрачно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Гигантский производитель самолетов не в силах слезть с «иглы» Microsoft. Все сроки сорваны, вместо «считанных месяцев» прошло семь лет

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс

Вице-премьер Григоренко поручил внедрить ИИ в работу российских ведомств

Тимофей Епифанов, «Интерпроком»: Ритейл стремительно меняется под воздействием цифровых технологий

«Белым спискам» нужен отбеливатель. Операторы умоляют государство создать единые правила их работы, чтобы побороть нынешний хаос

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще