Проверить жилье перед осмотром можно бесплатно с помощью экспресс-отчета о рисках на «Домклик»

«Домклик» запустил новый сервис «Отчет от Домклик» – экспресс-отчет о рисках для покупателей и их агентов. Теперь перед общением с продавцом клиенты могут получить бесплатный отчет с важной информацией о недвижимости – от количества собственников до возможных обременений, запретов и арестов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Как это работает?

Сервис доступен на витрине вторичного жилья «Домклик». Получить услугу можно быстро и легко – достаточно зайти в карточку объявления, перейти в блок «Экспресс-отчёт о рисках» и заказать отчет.

За 15 минут можно узнать, есть ли у объекта обременения, запреты и аресты, историю перехода прав собственности, общую информацию о недвижимости. Кроме этого, клиент получает конкретные рекомендации, как действовать дальше, чтобы обезопасить сделку.

Заказать отчет можно на квартиру, апартаменты, комнату, участок или дом. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться на «Домклик».

Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка: «Благодаря бесплатному сервису "Отчет от Домклик“ покупатель может получить базовые сведения о недвижимости еще до общения с продавцом и осмотра квартиры. Отчет станет "мостом“ между покупателем и продавцом, заранее снимет часть вопросов, сделает контент витрины объявлений прозрачным и ускорит проведение сделки. Максимально обезопаситься от рисков поможет наша услуга "Сделка с гарантией“ – с детальной юридической проверкой недвижимости и сертификатом на защиту в суде. Мы продолжим дополнять отчет, чтобы сделки наших клиентов были еще прозрачнее. В ближайшее время добавим в него рыночную стоимость жилья и информацию о коммунальных услугах».

Сервис полезен не только для покупателей, но и для продавцов и агентств недвижимости. Экспресс-отчет в разы экономит время на проверку жилья, отсеивает «проблемную» недвижимость и повышает доверие — клиенты ценят, когда продавцы работают прозрачно.