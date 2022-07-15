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Федеральные льготники теперь могут оформлять билеты в мобильном приложении ЦППК на фирменные экспрессы с предоставлением мест

Федеральные льготники теперь могут оформить билеты на фирменные экспрессы с гарантированным предоставлением мест в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Об этом CNews сообщил представитель «Центральной ППК».

Для оформления проездного документа потребуется выбрать маршрут следования и внести личные данные: ФИО, номер паспорта и СНИЛС. Данные социальной карты вводить не нужно. Льготнику потребуется взять с собой в поездку паспорт и документ, подтверждающий льготу.

Пассажир, сопровождающий в поездке инвалида I группы или ребенка-инвалида, также может оформить бесплатный билет в приложении. Во время поездки сопровождающему лицу нужно будет иметь с собой паспорт.

Новая функция доступна для владельцев мобильных устройств на системе Android и iOS. Версия приложения ЦППК — 7.1 для Android и 7.4 для iOS.

Напомним, что возможность оформления бесплатных билетов на электропоезда ЦППК без предоставления места стала доступна для федеральных льготников в конце мая 2022 г. С момента запуска функцией воспользовались более 6,1 тыс. человек: почти 2 тыс. с телефонами на iOS и вдвое больше — с устройствами на Android.

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