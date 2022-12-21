Более 5000 сотрудников ИТ-компаний воспользовались льготной ипотекой

Специалисты из аккредитованных ИТ-компаний оформили льготные кредиты на сумму 47,7 млрд руб. ИТ-ипотекой воспользовались уже более 5000 человек. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Чаще всего заявки на покупку жилья по льготной ипотеке подают специалисты в возрасте от 25 до 35 лет — на них приходится почти 60% заявок. Среди специалистов, оформляющих ИТ-ипотеку: 76% — мужчины; 24% — женщины.

«Программа льготной ипотеки очень востребована: сегодня ей воспользовалось уже 5310 сотрудников ИТ-компаний. При этом наиболее активны Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край, Свердловская и Новосибирская области. Мы уверены, что новые правила получения ипотеки, проект которых внесен в Правительство, сделают программу еще доступнее», — сказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Льготную ипотеку могут оформить сотрудники аккредитованных ИТ- компаний в возрасте до 44 лет с зарплатой от 100 тыс. руб. или 150 тыс. рублей (до вычета НДФЛ) в зависимости от города. Максимальная ставка по кредиту — 5%, благодаря региональным программам она может быть еще ниже.

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В конце октября 2022 г. Минцифры внесло в Правительство проект новых правил, упрощающих условия для получения льготы.

Будут снижены требования к уровню дохода сотрудника и повышен максимальный возраст, упрощены условия по трудоустройству. Ипотека станет доступна для сотрудников более чем 27 тыс. компаний.