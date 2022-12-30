ПАКи пустили в реестр российского ПО. Ранее обделенные разработчики получат долгожданные льготы

ПАКи попадут в реестр Минцифры

Производители программно-аппаратных комплексов (ПАК) смогут претендовать на льготы. Власти разрешили включать ПАКи в реестр российского программного обеспечения при Минцифры. Это следует из постановления Правительства № 2461 от 28 декабря 2022 г. Документ был подписан председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

Таким образом, разработчики и производители ПАКов смогут претендовать на льготы, которые раньше были доступны только правообладателям российского софта. К примеру, разработчики ПО не платят налог на прибыль и платят пониженную ставку по страховым взносам в размере 7,6%. Помимо этого, продукты, которые включены в реестр Минцифры, продаются без НДС и имеют преимущества на госзакупках.

Ранее ПАКи не включали ни в реестр «железа» Минпромторга, так и в реестре софта Минцифры. Поэтому их обладатели не получали тех льгот, которые имеют разработчики ПО или «железа». Как ранее пояснили CNews эксперты, такая коллизия произошла из-за того, что ПАКи — это одновременно и оборудование, и ПО.

Условия включения

Для включения ПАКов в реестр Минцифры необходимо, чтобы они имели сертификаты системы сертификации средств защиты информации, а также проектироваться, разрабатываться и испытываться на территории России.

Разработчики ПАКов смогут претендовать на льготы

В том числе, ПАКи должны обслуживаться (ремонтироваться и пр.) в уполномоченном сервисном центре на территории нашей страны.

При подаче заявления на включение в реестр российского ПО можно будет указать, что софт относится к сфере искусственного интеллекта, отмечается на сайте Правительства.

Совет по ПАК

В ноябре 2022 г. CNews выяснил, что в России намереваются сформировать совет по ПАКам. Он должен будет заняться созданием условий для развития отрасли ПАК и средств вычислительной техники.

Интерес к формированию такого совета проявили около 15 компаний. Среди них «Аквариус», «Инфотекс», «Код безопасности», «Скала-Р», «Тонк», «Актив софт» и др., рассказал CNews директор АПКИТ и председатель совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по развитию цифровой экономики Николай Комлев.

Также совет может заняться выработкой критериев отнесения оборудования к ПАКам, участием в формировании понятия ПАК в правовом поле.

«Если смотреть широко, то к ПАКам можно отнести и системы инфобезопасности, и компьютеры, и смартфоны, и дроны, и роботов, — отмечал Комлев. — Поэтому важно выработать какие-то классы и приоритеты: что необходимо поддержать в первую очередь».

Сейчас в постановлении Правительства дано развернутое определение ПАКов. Программно-аппаратный комплекс — это комплекс технических и программных средств, работающих совместно для выполнения одной или нескольких специальных задач. В том числе ПАКи должны являться электронной вычислительной машиной или специализированным электронным устройством (устройствами), функционально-технические характеристики которого определяются исключительно совокупностью ПО и технических средств, и не могут быть реализованы при их разделении.