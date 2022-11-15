Российские производители объединятся, чтобы обратить внимание государства на «бесхозную» категорию «железа»

В России хотят создать совет по программно-аппаратным комплексам (ПАК). Сейчас понятие ПАК отсутствует в правовом поле, и компании-производители испытывают трудности, например при получении налоговых льгот. Совет займется решением этих и других проблем.

Совет по ПАК

Как выяснил CNews, Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) планирует создать совет по программно-аппаратным комплексам (ПАК). Он должен заняться созданием условий для развития отрасли ПАК и средств вычислительной техники в России.

Интерес к формированию такого совета проявили около 15 компаний. Среди них «Аквариус», «Инфотекс», «Код безопасности», «Скала-Р», «Тонк», «Актив софт» и др., рассказал CNews директор АПКИТ и председатель совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по развитию цифровой экономики Николай Комлев.



«Совет по ПАК призван закрыть пробел в законодательстве и помочь производителям программно-аппаратных комплексов получить необходимые льготы для долгосрочного стратегического развития и более эффективной работы», — рассказал CNews главный конструктор «Аквариуса» Александр Калинин.

Чем займется совет

По словам Комлева, совет может заняться созданием сквозных инициатив с отечественными разработчиками ПАКов и электронных компонентов. Еще одной задачей совета может стать поддержка выхода российских ПАКов на зарубежные рынки.

В России хотят создать совет по ПАК для получения производителями льгот

Также совет может заняться и выработкой критериев отнесения оборудования к ПАКам, участием в формировании понятия ПАК в правовом поле.

«Если смотреть широко, то к ПАКам можно отнести и системы инфобезопасности, и компьютеры, и смартфоны, и дроны, и роботов, — отмечает Комлев. — Поэтому важно выработать какие-то классы и приоритеты: что необходимо поддержать в первую очередь».

Сейчас ПАКи не состоят ни в реестре Минпромторга, ни в реестре софта Минцифры. Во-первых, понятие программно-аппаратных комплексов отсутствует в принципе в правовом поле, поясняют эксперты. А, во-вторых, коллизия произошла из-за того, что ПАКи — это одновременно и «железо», и ПО.



ПАКи и льготы

Сейчас разработчики ПАКов испытывают трудности с тем, чтобы получить льготы.

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«Дело в том, что в отличии от разработчиков ПО и разработчиков и производителей “железа”, на производителей ПАК никаких льгот не распространялось, хотя этот сектор не менее науко- и трудоемкий», — отметил Калинин.

Например, их оборудование, которое содержит и ПО, не состоит в реестре Минцифры, т. к. чтобы попасть в реестр, предприятие должно иметь 70% доходов от продаж ПО. Как пояснил Комлев, такие предприятия-разработчики, работая на стыке, имеют, например, 60% дохода от ПО и 40% — от своего «железа».

При этом компании, чьи продукты числятся в реестре Минцифры, имеют право на налоговые льготы. Так, разработчики ПО не платят налог на прибыль и платят пониженную ставку по страховым взносам в размере 7,6%. Помимо этого, продукты, которые включены в реестр Минцифры, продаются без НДС и имеют преимущество при проведении госзакупок.

«В условиях, когда производители ПО опираются на довольно обширный перечень мер господдержки, а производители оборудования работают в совершенно другом ключе, возникает несбалансированная ситуация, при которой на базе разработанного ПО затруднительно, или даже невозможно, построить информационную систему в приемлемые сроки и с приемлемым качеством», — рассказал CNews технический директор компании «Открытые технологии» Павел Анащенко.

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В конце августа 2022 г. «Ведомости» писали о том, что программно-аппаратные комплексы могут внести в реестр российского ПО. Это необходимо для того, чтобы их разработчики могли претендовать на те же льготы, что и разработчики софта. И сейчас, как отмечают опрошенные CNews эксперты, в реестре формируется такой раздел.