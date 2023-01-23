Налог на прибыль не платить никогда: ИТ-компании надеются на вечные льготы

Представители российского ИТ-рынка просят Минцифры оставить нулевую ставку по налогу на прибыль для ИТ-компаний навсегда – они надеются, что льгота будет бессрочной. Сейчас она действует вплоть до конца 2024 г., и бизнес опасается, что после ставка вернется на допандемийный уровень 20%.



Продление навсегда

Участники ИТ-рынка надеются на введение бессрочной нулевой ставки по налогу на прибыль для аккредитованных ИТ-компаний. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве. Продление льготной ставки российские ассоциации разработчиков ПО обсуждали с замглавы Минцифры Максимом Паршиным в конце 2022 г.

На встрече представители ассоциаций сообщили, что опасаются возвращения ставки на уровень 2020 г., когда она составляла 20% – это может произойти уже в 2025 г. В качестве альтернативного варианта поддержки отрасли участники встречи предложили навсегда зафиксировать ставку на уровне 3%, если не получится установить нулевую.

Представители индустрии объяснили, что ограничение срока льготы создает неопределенность для множества компаний – об этом, в частности, упомянул исполнительный директор ассоциации «Отечественный софт» Ренат Лашин.

С 2020 г. ИТ-компании пользовались трехпроцентной ставкой по налогу на прибыль

Вернуть ставку на уровень 3% также предлагает президент «Руссофт» Валентин Макаров, однако отмечает, что решения по вопросу пока нет, и это пока лишь одно из предложений.

Как скажется на компаниях повышение

Председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов объясняет изданию, что бюджеты ИТ-компаний пополняются неравномерно, и основные платежи приходятся на III и IV кварталы года – именно поэтому руководству нужно финансовый запас минимум на полгода. По его словам, если налоговая ставка возвратится к уровню 20% или 3%, это негативно скажется на привлекательности российской юрисдикции для ИТ-бизнеса. В перспективе ухудшение налоговых условий грозит уменьшением зарплат и даже сокращением сотрудников.

Глава совета торгово-промышленной палаты России по развитию цифровой экономики Николай Комлев соглашается, что возвращение к допандемийным налоговым ставкам спровоцирует ИТ-компании на переезд в другие страны – Армению, Грузию или Объединенные Арабские Эмираты.

Количество проектов, запланированных в рамках «дорожных» карт по развитию общесистемного и индустриального ПО, также может сильно сократиться. По мнению генерального директора группы «Астра» Ильи Сивцева, в случае повышения налога разработчики будут вынуждены сократить инвестиции в доработку продуктов.

Какие льготы сейчас есть у ИТ

В марте 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ о введении третьего пакета мер поддержки ИТ-отрасли. Представителей индустрии освободили от обязанности платить налог на прибыль до 31 декабря 2024 г. До этого с 2020 г. они платили налог на прибыль по льготной ставке в 3%.

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Кроме того, российские ИТ-компании освободили от налогового и валютного контроля и других видов госнадзора.

Для разработчиков ПО также была введена нулевая ставка НДС. ИТ-компании пользуются и пониженным тарифом страховых взносов – его оставили на уровне 7,6%. Упрощена для ИТ-компаний и процедура участия в госзакупках.

Также ИТ-компании получили возможность получать кредит по льготной ставке, не превышающей 3% – как на обеспечение своей нынешней деятельности, так и на реализацию новых проектов. Как в интервью CNews сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин, к концу 2022 г. банки выдали льготных кредитов на 250 млрд руб. Займы получали как заказчики российских решений, так и их разработчики.

Чиновник уточнил, что по основной программе кредиты получили 145 проектов на общую сумму 75,5 млрд руб., по программе кредитования системообразующих организаций – 16 компаний на сумму около 25 млрд.

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Помимо этого ИТ-компании получили гранты на развитие проектов – общий объем грантовой поддержки составил 23,5 млрд руб.

Также в 2022 г. было выдано около 5,5 тыс. ипотечных кредитов сотрудникам аккредитованных ИТ-компаний на общую сумму более 50 млрд руб. – ипотеку выдавали по средней ставке около 4%.