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«Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая Станция К»

«Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая Станция К 10.4». Эта версия работает на процессорах архитектуры х86_64. Системные требования не изменились.

Ядро обновленной ОС — 6.1 LTS (Long-Term Support), с долгосрочной поддержкой (до конца 2026 г.). В ядре исправлены все уязвимости, обнаруженные с момента выпуска «Альт Рабочая Станция К 10.3».

В состав обновленной ОС вошли следующие пакеты: Alterator-usbguard. Появилась функция ограничения использования USB-устройств через модуль USBGuard, который доступен через Веб-версию Центра управления системой. Можно задавать правила для разрешения или блокировки устройств по их характеристикам (например, по идентификаторам или по интерфейсам). Пользователь может управлять политиками через удобный интерфейс, с возможностью импорта настроек и аудита событий; Alterator-usbmount. Добавлена возможность ограничивать доступ к файловой системе USB-устройств. Ключевые функции — настройка прав доступа для пользователей и групп, а также конфигурация файловых систем для контроля доступа, описаны в соответствующем разделе документации.

Кроме того, в ОС «Альт Рабочая Станция К» 10.4: обновлен виджет, отображающий прогноз погоды на рабочем столе. Теперь виджет может работать через прокси-серверы. Это важно для пользователей, находящиеся в корпоративных сетях, где доступ к интернету ограничен, или в системах с повышенными требованиями к безопасности; к диалогу отчета о сбое приложения подключена онлайн-база отладочной информации. Системному администратору и пользователю предоставляется подробная информация о проблеме, вызвавшей сбой; возвращено создание SWAP-раздела при установке ОС для корректного перехода компьютера в режим сна на диске; исправлены ошибки в работе сенсорных панелей и добавлена обработка команд, генерируемых операционной системой при закрытии крышки для некоторых моделей ноутбуков российских производителей; обновлены наборы библиотек и программных фреймворков KDE Frameworks до версии 5.116. Они служат технологической основой для графической оболочки KDE Plasma.

«Альт Рабочая станция K» — операционная система для работы, отдыха и творчества. Большой набор прикладных программ позволяет эффективно использовать компьютер для решения любых офисных задач, может превратить его в мультимедийную станцию и даже игровое устройство. Благодаря графической оболочке KDE Plasma пользователь легко настроит интерфейс и рабочий стол по своему вкусу.

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Пользователи «Альт Рабочая станция К» предыдущих выпусков могут обновить ОС из репозитория.

Техническая поддержка обновленной версии предоставляется в рамках уже имеющихся (приобретенных) сертификатов.

Документация по ОС «Альт Рабочая станция К» 10.4 находится на сайте AltLinux.org. Подробная информация для технических специалистов — на сайте ALT Linux Wiki.

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