Разделы

Безопасность Цифровизация Системное ПО
|

В приложение «Сургуч» для работы с электронными подписями в ОС «Альт» добавлены новые функции

Компания «Базальт СПО» сообщила об обновлении приложения «Сургуч» для работы с электронными цифровыми подписями в операционных системах семейства «Альт». Новые функции добавлены по запросам заказчиков и в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ.

«Сургуч» поддерживает работу с криптопровайдером «КриптоПро CSP».

Теперь «Сургуч» работает в двух режимах: режим “PDF” — работа со встроенной электронной подписью в документах PDF; режим «Файл» — работа с прикреплёнными и откреплёнными электронными подписями файлов.

В «Сургуче» стали доступны популярные функции, как в программах для просмотра PDF — поиск по тексту и создание графических меток.

Графические метки в PDF можно создавать по собственному шаблону, например «Одобрено», «Отклонено». Внешний вид меток настраивается, доступно изменение цвета, текста, шрифта, толщины и скругления рамки, прозрачности фона, использование изображения, встраивание ссылок.

Графический штамп ЭЦП также можно редактировать (за исключением штампа ГОСТ). Изменяется цвет, толщина и скругление рамки, прозрачность фона.

Новый режим «Файл» предназначен для работы с различными файлами и архивами документов. Позволяет создавать для них присоединенные (прикрепленные) и отсоединенные (открепленные) электронные подписи в форматах Cades-BES/T/XLT1, согласно заданным настройкам в профиле. Можно проверять и просматривать свойства ЭЦП.

К файлам и архивам документов можно добавлять машиночитаемые доверенности (МЧД), верифицировать их на соответствие формату 003, проверить содержимое, сопоставить с ЭЦП и подписанными файлами в автоматическом режиме.

При просмотре файлов и архивов документов для каждого из них выводится информация о наличии, корректности и статусе подписи и/или МЧД.

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews
цифровизация

«При изменении требований и потребностей рынка в приложение могут быть добавлены новые функции», — сказал директор по продукту «Базальт СПО» Олег Щавелев.

Основные функции приложения: создание электронной цифровой подписи в форматах Cades-BES/T/XLT1; создание штампа ЭЦП в PDF в соответствии с требованиями 63-ФЗ; отображение наличия подписей в документе PDF; просмотр свойств подписи в форматах Cades-BES/T/XLT1, PKSC7 и проверка их корректности; уведомление о наличии изменений в документе PDF после подписания, возможность просмотра версии документа на момент подписания; проверка цепочки сертификатов и вывод информации о сертификатах, использованных при формировании ЭЦП, в том числе с использованием OCSP сервера; сохранение пользовательских профилей для подписания; отправка документа на печать.

С программой можно работать в режиме графического приложения и через cli (интерфейс командной строки).

«Сургуч» поддерживает стандарт PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures).

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Цифровизация

При пересылке PDF документа, подписанного при помощи «Сургуча» по стандарту PadES-XLT1, получающая сторона видит исчерпывающую информацию о подписи: штамп; уведомление о наличии ЭЦП внутри файла; атрибуты ЭЦП — кто, когда подписал, какая цепочка сертификатов использовалась, метки времени, статусы сертификатов в цепочках.

Приложение доступно в операционных системах: «Альт Рабочая станция 11»; «Альт Рабочая станция К 11»; «Альт Образование 11».

«Сургуч» работает в ОС «Альт Рабочая станция», «Альт Рабочая станция К», «Альт Образование» и «Альт СП». Пакет surguch доступен в репозиториях p11 и c10f2. С инструкцией по установке и работе с приложением можно ознакомиться на ALT Linux Wiki.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Лебедев, GreenData: Отечественные low-code платформы достигли уровня, сопоставимого с международными решениями

В России подключение гражданских дронов к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» станет обязательным

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Когда видеокарты в дефиците: оптимизируем использование ресурсов с помощью Kubernetes

Госструктуры США страдают от кибератак, потому что для их древнего сетевого оборудования уже не выходят обновления

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще