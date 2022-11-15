«Базальт СПО» выпустила новую версию российской ОС «Альт Рабочая станция К»

«Базальт СПО» выпустила новую версию операционной системы «Альт Рабочая станция К 10.1». При переходе на нее полностью сохраняется работоспособность ИТ-инфраструктуры, поскольку прежняя и новая версии совместимы с одними и теми же прикладными программами.

Пользователи оценят такие новшества как работа на ноутбуке-трансформере с сенсорным экраном, взаимодействие с госинформсистемами (gosuslugi.ru, mos.ru и др.) без риска утечки персональных данных, повышение надежности и удобства резервного копирования, безопасное обновление ОС, работа со сканерами и принтерами самых разных брендов и моделей, запуск 32-битных и 64-битных приложений, написанных под Windows. Можно работать с 3D-графикой, в том числе погружаться в реалистичную визуальную среду видеоигр, моделировать трехмерные изображения и т.п. Графическую оболочку KDE Plasma 5.24 можно адаптировать под любые предпочтения: разблокирование и аутентификация с использованием отпечатков пальцев, миниатюры окон и рабочих столов, эффекты переключения окон и др.

Разработчики обеспечили два режима работы: с установкой ОС на жесткий диск компьютера или непосредственно с флеш-носителя — «компьютер в кармане». ОС «Альт Рабочая станция К 10.1» способна бесконфликтно встроиться в ИТ-инфраструктуру, построенную на Windows, и постепенно заменить импортную ОС. В переходный период российская ОС становится органичной частью инфраструктуры Active Directory, включая аутентификацию в домене, доступ к файловым ресурсам и ресурсам печати.

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ОС «Альт Рабочая станция К» — это версия ОС «Альт Рабочая станция» (№1292 в Едином реестре российских программ). Для домашнего использования она бесплатна, а организациям необходимо приобрести лицензию. Для новых корпоративных клиентов предусмотрена возможность получения тестовых версий.