Решение «НИО-Электроникс», защищающее от утери USB-токенов, совместимо с операционными системам «Альт»

«Базальт СПО», разработчик операционных систем семейства «Альт», и «НИО-Электроникс», разработчик электроники и ПО, обеспечили совместимость ОС «Альт Рабочая станция» 11 и «Альт Рабочая станция К» 11 с программно-аппаратным комплексом NIO-EUSB на платформе х86_64. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

NIO-EUSB на базе ОС «Альт» позволяет исключить болезненную проблему утери сотрудниками ключей на USB-устройствах, с которой сталкиваются многие организации.

Программно-аппаратный комплекс NIO-EUSB — это USB-хаб, обеспечивающий удаленный доступ к USB-устройствам через локальную сеть или Internet. Пользователю не надо носить ключ с собой, теперь он может через клиентскую программу получить доступ к USB-устройству с ключом удаленно.

В зависимости от модели, концентраторы NIO-EUSB имеют от 4 до 32 USB-портов с внешним или внутренним размещением.

«Альт Рабочая станция» 11 — операционная система с графической средой GNOME 47 и «Альт Рабочая станция К» 11 с графической средой KDE Plasma 6 зарегистрированы в Едином реестре российского ПО (№1292). Обе ОС поддерживают широкий спектр оборудования, включая новые модели компьютеров и периферии, содержат большой набор приложений для выполнения офисных задач.