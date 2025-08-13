Разделы

ПО Софт
|

Решение «НИО-Электроникс», защищающее от утери USB-токенов, совместимо с операционными системам «Альт»

«Базальт СПО», разработчик операционных систем семейства «Альт», и «НИО-Электроникс», разработчик электроники и ПО, обеспечили совместимость ОС «Альт Рабочая станция» 11 и «Альт Рабочая станция К» 11 с программно-аппаратным комплексом NIO-EUSB на платформе х86_64. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

NIO-EUSB на базе ОС «Альт» позволяет исключить болезненную проблему утери сотрудниками ключей на USB-устройствах, с которой сталкиваются многие организации.

Программно-аппаратный комплекс NIO-EUSB — это USB-хаб, обеспечивающий удаленный доступ к USB-устройствам через локальную сеть или Internet. Пользователю не надо носить ключ с собой, теперь он может через клиентскую программу получить доступ к USB-устройству с ключом удаленно.

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?
цифровизация

В зависимости от модели, концентраторы NIO-EUSB имеют от 4 до 32 USB-портов с внешним или внутренним размещением.

«Альт Рабочая станция» 11 — операционная система с графической средой GNOME 47 и «Альт Рабочая станция К» 11 с графической средой KDE Plasma 6 зарегистрированы в Едином реестре российского ПО (№1292). Обе ОС поддерживают широкий спектр оборудования, включая новые модели компьютеров и периферии, содержат большой набор приложений для выполнения офисных задач.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?

Антивирусы больше не нужны, новый вредонос уничтожает их по щелчку пальцев. Не помогают даже «Касперский» и знаменитые Sophos и Bitdefender

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

Начальника научного центра Минобороны России судят по обвинению во многомиллионных взятках

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Доля шпионских кибератак на российский бизнес выросла в 5 раз

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще