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DатаРу ДатаРу КН ДатаРу КА ДатаРу СВ серия коммутаторов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.02.2025 «DатаРу Технологии» добавила в продуктовый портфель новую линейку систем передачи данных 1
30.11.2022 Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

DатаРу и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3743 2
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 2
Orion soft - Орион софт - 315 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 1
Ростелеком 10948 1
Broadcom - VMware 2610 1
SAP SE 5601 1
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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 1
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Ред Софт - Red Soft 1236 1
Oracle Corporation 7074 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
SAS Institute 1082 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Selectel - Селектел 544 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
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Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Бизнес ИТ 47 1
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) - Нэтлинк - Комитен 76 1
Т1 Иннотех 213 1
Optimacros - Оптимакрос 105 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 41 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
Абсолют Банк 249 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 25 1
Медицина АО - Клиника академика Ройтберга 21 1
Эником Невада групп - РазДва - Самбери 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
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Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 1
OpenStack 560 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 575 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
DатаРу - ДатаРу ВМ - ДатаРу БС - ДатаРу БИ - ДатаРу БСХ - ДатаРу ПИ - DатаРу ПЛ - ДатаРу РН - ДатаРу СД - ДатаРу СМ - ДатаРу ХФ - ДатаРу XE - серия серверов 26 2
DатаРу - ДатаРу Частное облако ПАК - DатаРу Облако 22 1
DатаРу - ДатаРу БС - ДатаРу ДД - ДатаРу ИСФ - ДатаРу МСА - ДатаРу ОД - ДатаРу ОС - ДатаРу ПР - ДатаРу ПС - ДатаРу ПВ - серия СХД 18 1
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Linux OS 11533 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 1
НКТ - Р7-Офис 543 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 134 1
Huawei iMaster NCE - автономная система контроля и управления сетями 4 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 141 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space - KS.IBP 42 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 1
Жигалов Олег 21 1
Щепалин Олег 23 1
Хуснутдинов Ильяс 16 1
Ивницкий Дмитрий 16 1
Скачков Дмитрий 18 1
Натрусов Артем 313 1
Гоц Роман 57 1
Шадаев Максут 1210 1
Феоктистов Вадим 36 1
Чаркин Евгений 317 1
Абакумов Евгений 227 1
Сотин Денис 216 1
Сергеев Сергей 179 1
Свиридов Владимир 28 1
Солопов Вячеслав 37 1
Чурсин Дмитрий 87 1
Богданов Андрей 47 1
Свинцов Андрей 55 1
Пономарев Андрей 27 1
Меденцев Константин 106 1
Трофимов Дмитрий 43 1
Теплицкий Дмитрий 88 1
Слесаренко Марина 23 1
Александров Александр 86 1
Пустарнаков Роман 54 1
Исаев Дмитрий 58 1
Кубарев Алексей 59 1
Шойтов Александр 116 1
Верисов Михаил 25 1
Коробов Алексей 19 1
Харитонов Дмитрий 79 1
Бабкин Николай 24 1
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Тятюшев Максим 215 1
Ложкин Руслан 35 1
Ильина Наталья 18 1
Кирсанов Филипп 9 1
Тихонова Божена 16 1
Чаркин Владимир 16 1
Порошин Тимур 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 442 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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