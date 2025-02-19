Индексная книга (каталог) CNews*
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DатаРу ДатаРу КН ДатаРу КА ДатаРу СВ серия коммутаторов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|19.02.2025
|«DатаРу Технологии» добавила в продуктовый портфель новую линейку систем передачи данных 1
|30.11.2022
|Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 2
Публикаций - 3, упоминаний - 4
DатаРу и организации, системы, технологии, персоны:
|Жигалов Олег 21 1
|Щепалин Олег 23 1
|Хуснутдинов Ильяс 16 1
|Ивницкий Дмитрий 16 1
|Скачков Дмитрий 18 1
|Натрусов Артем 313 1
|Гоц Роман 57 1
|Шадаев Максут 1210 1
|Феоктистов Вадим 36 1
|Чаркин Евгений 317 1
|Абакумов Евгений 227 1
|Сотин Денис 216 1
|Сергеев Сергей 179 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Чурсин Дмитрий 87 1
|Богданов Андрей 47 1
|Свинцов Андрей 55 1
|Пономарев Андрей 27 1
|Меденцев Константин 106 1
|Трофимов Дмитрий 43 1
|Теплицкий Дмитрий 88 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Александров Александр 86 1
|Пустарнаков Роман 54 1
|Исаев Дмитрий 58 1
|Кубарев Алексей 59 1
|Шойтов Александр 116 1
|Верисов Михаил 25 1
|Коробов Алексей 19 1
|Харитонов Дмитрий 79 1
|Бабкин Николай 24 1
|Королёв Дмитрий 70 1
|Тятюшев Максим 215 1
|Ложкин Руслан 35 1
|Ильина Наталья 18 1
|Кирсанов Филипп 9 1
|Тихонова Божена 16 1
|Чаркин Владимир 16 1
|Порошин Тимур 32 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.