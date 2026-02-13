«Базальт СПО» и Георгиевский колледж открыли лабораторию по практико-ориентированной подготовке ИТ-специалистов

В ГБПОУ «Георгиевский колледж» открылась новая учебно-исследовательская лаборатория «Базальт СПО». Изучать российские операционные системы «Альт» будут студенты специальности «Сетевое и системное администрирование». Об этом CNews сообщил представитель «Базальт СПО».

Студенты смогут пройти обучение по программам, в разработке которых приняли участие специалисты «Базальт СПО». На компьютерах лаборатории установлена ОС «Альт Рабочая станция», на серверах колледжа развернута ОС «Альт Виртуализация». По итогам обучения студенты смогут пройти вендорскую сертификацию.

Надежда Глушкова, представитель Министерства образования Ставропольского края, отметила: «Открытие учебно-исследовательской лаборатории «Базальт СПО» в Георгиевском колледже стало важным событием для региональной системы профессионального образования. Студенты смогут приобрести востребованные на рынке труда знания и навыки в области сетевого и системного администрирования. Министерство выражает уверенность, что лаборатория внесёт значительный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для ИТ-отрасли и развитие цифровой экономики региона».

Евгения Крынина, коммерческий директор «Базальт СПО», отметила: «В лаборатории студенты смогут экспериментировать с настройками операционных систем, корпоративных сетей и виртуальной среды, а также моделировать среду реального ИТ-проекта — от постановки задачи до сдачи готовой ИТ-инфраструктуры. Мы рассчитываем на плодотворную совместную работу специалистов "Базальт СПО", регионального партнера, студентов и преподавателей колледжа».

Главная особенность образовательной программы лаборатории — в практическом применении полученных знаний. Студенты будут изучать системное и сетевое администрирование ИТ-инфраструктуры на ОС «Альт» в контексте реальных задач и ситуаций, с которыми сталкиваются ИТ-специалисты в профессиональной практике. В работе лаборатории будут принимать участие региональные ИТ-компании — партнеры «Базальт СПО». Это потенциальные работодатели, заинтересованные в подготовке будущих специалистов.

Юрий Лабушкин, генеральный директор «Бизнес ИТ», отметил: «Наша компания придаёт огромное значение образовательным инициативам и будет активно участвовать в работе новой лаборатории. Мы готовы предоставлять экспертную поддержку в разработке учебных программ, открывать студентам доступ к актуальным кейсам из реальной практики, содействовать в прохождении стажировок и последующем трудоустройстве выпускников».

Сертификацию на право преподавания курсов «Администрирование ОС "Альт"» и «Альт Виртуализация» уже прошел Сергей Зеркалеев, руководитель лаборатории Георгиевского колледжа, главный эксперт по компетенции «Сетевое и системное администрирование» чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Планируется вендорское обучение еще трех преподавателей колледжа.

Георгиевский колледж вовлечён в реализацию национальных программ в сфере ИТ-образования. В рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» («Код будущего») на базе колледжа запущены курсы по программированию на языке Python. Студенты активно участвуют и являются призерами и победителями региональных этапов чемпионата «Профессионалы», чемпионата по профессиональному мастерству для инвалидов и людей с ОВЗ «Абилимпикс», краевой олимпиады по направлению «Информатика и вычислительная техника».

Георгиевский колледж и «Базальт СПО» заключили соглашение о партнерстве в 2025 г. Компания более 20 лет активно сотрудничает с образовательными учреждениями. Лаборатория в Георгиевском колледже — четырнадцатая в России и первая в Ставропольском крае.