Tele2 и правительство Ростовской области заключили соглашение об инвестициях в ЦОДы

Tele2, российский оператор мобильной связи, и правительство Ростовской области подписали соглашение о сотрудничестве: стороны реализуют масштабный инвестиционный проект по строительству в регионе двух центров обработки данных на 216 и 540 стойкомест. Документ предусматривает общий объем инвестиций в ЦОДы в размере 1,998 млрд руб.

Соглашение об инвестиционном проекте строительства ЦОДов подписали директор по операциям Tele2 Дмитрий Лопатухин и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Запуск двух новых центров обработки данных в Ростовской области обусловлен активным ростом бизнеса Tele2, необходимостью увеличения мощности и повышения отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры компании. Строительство и эксплуатация ЦОДов Tele2 будет способствовать технологическому развитию региона – цифровизации сервисов и процессов, повышению доступности телеком-услуг для населения и созданию ИТ-инфраструктуры для умного города, промышленности, энергетики и сельского хозяйства.

Tele2 уже завершила строительство первого ЦОДа и выполнила основную часть работ по созданию второго. В новых ЦОДах размещено оборудование для всех информационных систем оператора, включая биллинг, VAS и другие платформы. Центры занимают территорию общей площадью более 820 м2 и 3 тыс. м2 соответственно. Машинные залы ЦОДов рассчитаны на 216 и 540 стойкомест и задействуют оборудование мощностью до 4,995 мВт.

Согласно подписанному соглашению, правительство рассматривает возможность предоставления Tele2 государственной поддержки в ходе проекта и подключения ЦОДов к инженерно-техническим сетям региона. В свою очередь, Tele2 обеспечивает реализацию строительства, создает рабочие места и гарантирует должный уровень заработной платы для сотрудников, занятых в работе ЦОДов.

ЦОДы Tele2 имеют самое современное оснащение, включая автоматическое управление вычислительными комплексами, системы поддержания необходимого уровня температуры и влажности, удаленного управления, противопожарной защиты, мониторинга и видеонаблюдения.

Дмитрий Лопатухин, директор по операциям Tele2, сказал: «Бизнес Tele2 продолжает развиваться стремительными темпами: мы активно подключаем абонентов, запускаем инновационные сервисы для частных и корпоративных клиентов, а трафик в сети показывает экспоненциальный рост. Запуск новых центров позволит усилить техническую инфраструктуру компании, создать дополнительные ресурсы для автоматизации и оптимизации сервисов. Усиление мощности информационных систем Tele2 поможет эффективнее справляться с повышенными нагрузками на биллинг и систему управления сети. Мы рады заручиться поддержкой правительства Ростовской области в реализации масштабного инвестиционного проекта, который будет способствовать распространению цифровых сервисов в повседневной жизни пользователей, технологическому развитию системообразующих предприятий и экономическому росту региона».

Василий Голубев, губернатор Ростовской области, сказал: «Ростовская область поступательно реализует принятую концепцию «Территории цифры». Появление современных центров обработки и хранения данных – важный элемент цифровой инфраструктуры для реализации самых разных современных проектов и обеспечения надежного хранения данных. Особенное значение возможности ЦОДов получают в перспективе масштабирования сервисов «умного города» и концепции «цифровой регион», элементы которых уже появляются на Дону».