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Телеком Мобильная связь
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МТС обеспечила скоростной качественной связью федеральную автотрассу М4 «Дон»  

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о покрытии бесперебойной связью федеральной автотрассы М4 «Дон», ведущей из Москвы в Новороссийск через Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар.

МТС в преддверии туристического сезона завершила комплексную работу по расширению и умощнению сетей мобильной связи LTE вдоль трассы на территории семи регионов центральной и южной части страны: в Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Как итог, 525 базовых станций МТС обеспечивают автотрассу М4 бесперебойным покрытием, которое увеличилось более чем на 30%, в том числе в населенных пунктах вдоль магистрали, где проживают более 230 тыс. человек. Теперь их жители и путешественники на всем протяжении пути могут выходить в интернет, использовать мессенджеры, просматривать видео, загружать приложения на скорости до 150 Мбит/c. Доступ к скоростному мобильному интернету также позволит внедрять новые цифровые сервисы для мониторинга транспорта, пополнять баланс транспондера T-pass для передвижения по платным участкам автотрассы.

«К началу нового курортного сезона мы завершили очередной этап модернизации сети на одной из ключевых федеральных автомагистралей – М4 «Дон». Сейчас все больше автомобилистов выбирают эту дорогу для проезда к горным курортам Северного Кавказа или Черноморскому побережью, из-за чего растет нагрузка на сеть. Поэтому мы комплексно и планомерно развиваем телеком-инфраструктуру, чтобы обеспечить высокое качество услуг как для автомобилистов и пассажиров, так и для жителей населенных пунктов вдоль трассы. Результат наших усилий подтверждают и независимые исследования: МТС лидирует среди других операторов по ключевым характеристикам – скорости мобильного интернета и непрерывного качественного покрытия трассы, где на отдельных участках максимальные скорости передачи данных достигают 288 Мбит/с», — отметил вице-президент по технике МТС Виктор Белов.

Анализ Big Data МТС показал, что за 2022 г. пассажиропоток на трассе М4 «Дон» вырос на 20% по сравнению с тем же периодом 2021 г. На отдельных территориях, таких как Воронежская, Ростовская области и Краснодарский край, где временно прекращено авиасообщение - более чем на 30%. При этом объем переданного интернет-трафика на всем протяжении автомагистрали в среднем увеличился на 27%. Каждый второй абонент МТС коротает время в пути, слушая музыку и просматривая видеоролики. Около 65% интернет-трафика приходятся на развлекательный контент, в том числе, на просмотр фильмов в онлайн-кинотеатре KION.

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Цифровизация

Проект по обеспечению трассы М4 «Дон» устойчивой связью является одним из пунктов соглашения между МТС и ГК «Автодор». По условиям меморандума, ГК «Автодор» установила антенно-мачтовые сооружения и организовала подъезды к ним, обеспечив подключение электроэнергии к объектам связи на всей протяженности автодороги, а МТС разместила на построенной телеком-инфраструктуре оборудование связи.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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