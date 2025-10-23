Разделы

Автономный автомобиль впервые в России проехал 400 км без вмешательства человека

Легковой автономный автомобиль «Яндекса» совершил самостоятельную поездку по маршруту МоскваТула — Москва. Она прошла полностью в автономном режиме: водитель-испытатель находился в кресле, но ни разу не вмешивался в управление. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Поездку снимали камеры, установленные в салоне автомобиля. Одна была направлена на лобовое стекло, вторая — на руль, а третья — на ноги водителя. «Яндекс» сделал короткий ролик в ускоренном темпе, а также опубликовал полную запись с камер продолжительностью шесть часов семь минут — в ней нет ни одной склейки.

Всю дорогу автомобиль вела разработанная «Яндексом» технология автономного управления. В ее основе лежит нейросеть-трансформер, которая обучена на массиве данных о действиях опытных водителей. Нейросеть предсказывает поведение других участников движения и планирует траекторию с учетом прогноза.

avtopilot700.jpg

Пресс-служба "Яндекса"
Под руководством ML-планировщика машина выполняла активное маневрирование, уступала дорогу общественному транспорту, аккуратно объезжала зоны дорожных работ и миновала пункты взимания платы на трассе — расчет за проезд производился транспондером.

Общая протяженность маршрута составила почти 400 км. Он проходил по улицам Москвы и Тулы, региональным дорогам и федеральной трассе М-4 «Дон». На пути встречались развязки, регулируемые и нерегулируемые перекрестки, а плотность потока менялась — в городе возникали заторы, а на трассах движение было преимущественно свободным.

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета
Цифровизация

«Яндекс» проводит испытания системы автономного управления с 2017 г. Сейчас она используется не только в легковых автомобилях, но и в грузовиках и роботах-доставщиках, а в будущем найдет применение и в гуманоидах.

Грузовые автономные автомобили «Яндекса» с мая 2025 г. выполняют коммерческие перевозки для сети «Магнит» по маршруту Коломна — Тула. За это время они проехали более 130 тыс. километров и перевезли около четырех тыс. т груза. В 2026 г. «Яндекс» планирует расширить географию грузовых рейсов, а в 2027 г. довести количество автономных тягачей до одной тысячи.

Легковые автономные автомобили используются в том числе в роли такси. Первые испытания роботакси «Яндекс» провел в 2023 г. в московском районе Ясенево. За три месяца машины выполнили более 1,7 тыс. поездок с пассажирами. В 2026 г. «Яндекс» запустит роботакси и в других районах города. Перевозить пассажиров будут 200 автономных автомобилей — вызвать их можно будет в приложении «Яндекс Go».

