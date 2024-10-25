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«ТрансТелеКом» подключил Wi-Fi в бизнес-зале вокзала Казань

Компания «ТрансТелеКом» организовала публичный беспроводной доступ в интернет для посетителей бизнес-зала на вокзале Казань.

Дополнительно к уже работающим точкам доступа, установленным в публичных помещениях вокзала, специалисты компании «ТрансТелеКом» организовали и настроили инфраструктуру для быстрого и надежного беспроводного доступа в интернет в помещении бизнес-зала, открытого накануне саммита БРИКС.

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Wi-Fi на вокзале Казань является достаточно востребованным сервисом. Так, за первые три квартала этого года пассажиры и посетители вокзала подключались к беспроводной сети более 34 тыс. раз и скачали 14 ТБ трафика.

«Качественные цифровые сервисы, которые обеспечивает компания «ТрансТелеКом», создают новый уровень комфорта для пассажиров. Сейчас сеть публичного беспроводного доступа в интернет на вокзалах и станциях является крупнейшей в России Wi-Fi сетью со сквозной авторизацией», – сказал Константин Болтрукевич, заместитель генерального директора компании «ТрансТелеКома» по системной интеграции и цифровым платформам.

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