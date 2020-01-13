LG представила «умные» холодильники InstaView

LG Electronics (LG) представила две новые модели «умных» холодильников в линейке InstaView: LG InstaView с технологией Craft Ice и моделью 2 поколения LG InstaView ThinQ. Технология LG InstaView позволяет, не открывая дверцу, заглядывать внутрь холодильника через прозрачную стеклянную панель, которая также служит дисплеем для просмотра рецептов и видеороликов о приготовлении пищи.

Холодильник InstaView с технологией Craft Ice, получивший награду на церемонии CES 2020 Innovation Award, является первым в мире со встроенным льдогенератором, который производит лед сферической формы, тающий медленнее обычного. Компания LG уже представила холодильник InstaView с технологией Craft Ice в США, на других рынках он станет доступным в 2020 г. Кусочки льда необычной формы и диаметром два дюйма тают медленнее, чем кубики, и дольше сохраняют вкус напитков.

В 2020 г. LG планирует обновить свои флагманские холодильники InstaView и добавить технологию ThinQ 2 поколения. Так, продукты питания, которые пользователь положит внутрь или достанет из любого отделения холодильника, включая отсек Door-in-Door и контейнеры для фруктов и овощей, будут отслеживаться с помощью высокотехнологичной камеры и искусственного интеллекта, и обо всем, что находится внутри, будет известно в любой момент времени. Обладая этой информацией, новый холодильник LG InstaView ThinQ сможет предложить пользователям рецепты блюд на основе доступных ингредиентов. Ставшая еще более «умной» технология даже сможет предупредить хозяина дома о том, что заканчивают те или иные продукты.

Прозрачная передняя панель на моделях линейки LG InstaView 2020 г. не только позволяет пользователям заглядывать внутрь, не открывая дверь и не выпуская охлажденный воздух из холодильника. Панель также служит 22-дюймовым дисплеем для просмотра кулинарных видеороликов в интернете по Wi-Fi без отдельного смартфона или планшета.

Обе модели LG InstaView, представленные на выставке CES, включают сервис Proactive Customer Care, решение для «умной» поддержки клиентов, основанное на технологии ThinQ AI. Сервис предоставляет потребителям персонализированную поддержку, предлагает полезные советы для максимизации производительности и заблаговременно оповещает пользователей о возможных проблемах. Например, эта функция отслеживает работу холодильника в режиме реального времени и отправляет уведомление через приложение LG ThinQ, если возникает необычное повышение температуры, или если фильтр для воды нуждается в замене, а также отправляет другую важную информацию для обеспечения нормальной его работы.

«Наша цель на выставке CES 2020 – показать кухню будущего на примере холодильников с искусственным интеллектом LG InstaView, – отметил Дэн Сон (Dan Song), президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution. – Наши технологии превращают холодильник из скучной белой коробки в восхитительную машину-помощник, которая может создать лед необычной формы, запланировать ужин и список продуктов для покупки. Благодаря этому наши современные холодильники с ThinQ идеально подойдут тем, кто ценит помощь на кухне».